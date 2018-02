Tréner krútil hlavou. Stopér skončil v krvi, penalta to nebola

Nabudúce budú musieť niekoho zabiť, aby sme kopali penaltu, sťažoval sa Diego Simeone.

5. feb 2018 o 11:46 (aktualizované 5. feb 2018 o 18:40) Igor Dopirák, SITA

BRATISLAVA. Keď ho zachytili kamery, negestikuloval, nehádal sa s rozhodcami, pôsobil pokojne. Nie je to vždy zvykom. Diego Simeone, tréner madridského Atlética, iba krútil hlavou.

Jeho zverenec Diego Godín v tom čase pociťoval veľkú bolesť, brankár súpera mu totiž vyrazil zub.

Zápas medzi druhým Atléticom a treťou Valenciou bol šlágrom 22. kola španielskej najvyššej futbalovej súťaže La Ligy. Madridčania vyhrali gólom Ángela Correu z 59. minúty. Pár minút pred gólom však prišlo k nepríjemnej situácii.

Útočník Antoine Griezmann poslal loptu do pokutového územia. Do hlavičkového súboja sa tlačil aj stopér Godín. V tom sa však prirútil hosťujúci brankár Neto a lakťom zasiahol uruguajského súpera do tváre.

Spomalené zábery odhalili, ako Godínovi vyrazil jeden zub.

Napriek tomu, že Neto minul loptu a Godín krvácal, rozhodca neodpískal pokutový kop. Uruguajčan sa navyše nechal okamžite vystriedať. "Nabudúce budú musieť niekoho zabiť, aby sme kopali penaltu, ak na ňu nebol tento zákrok," vravel po stretnutí Simeone, cituje ho isport.blesk.cz.

Godín sa po stretnutí podrobil rekonštrukčnej procedúre v ústach, okrem spomenutého vyrazeného zubu prišiel ešte o dva ďalšie.

