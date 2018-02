Dúbravka dostane šancu: Verím, že presvedčím a z hosťovania bude prestup

Martin Dúbravka trpezlivo čaká na svoju prvú príležitosť.

5. feb 2018 o 15:19 SITA

LONDÝN. Proti Crystal Palace nie, najbližšia možnosť je v nedeľu od 15.15 h SEČ doma proti Manchestru United.

Slovenský futbalový reprezentačný brankár Martin Dúbravka trpezlivo čaká na svoju prvú príležitosť ako brankár anglického Newcastlu United, v nedeľu premiérovo bol na lavičke v súboji 26. kola na ihrisku Crystal Palace (1:1), keď kryl chrbát Karlovi Darlowovi.

"Necelé dve hodiny pred zápasom mi tréner Rafael Benítez povedal, že do bránky pôjde Karl Darlow. Nemal problém mi to jasne zdôvodniť: bol som s tímom príliš krátko, veď moje hosťovanie sa upieklo v stredu dve minúty pred koncom zimného transferového okna. Zároveň netajil, že príležitosť mi dá; stál o to, aby som do United prišiel," povedal 29-ročný gólman v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a na margo atmosféry uviedol:

"Doprial by som ten pocit každému... V poslednej minúte sa šlo naplno rovnako ako v prvej; bol to boj, veľa súbojov, každý z hráčov mal nejaký šrám. To vás vtiahne do diania; na ihrisku, na lavičke, na tribúne."

Newcastle po 26 kolách figuruje s 25 bodmi (bilancia 6-7-13) na 16. mieste tabuľkového poradia a je jeden bod od zostupového pásma.

Preferoval prestup pred hosťovaním

Dúbravka do tímu tohto nováčika Premier League 2017/2018 zamieril v stredu, teda v posledný deň zimného prestupového obdobia na Britských ostrovoch z AC Sparta Praha na hosťovanie do konca sezóny s možnosťou opcie na trvalý prestup.

16. Slovákom s aspoň jedným štartom v Premier League môže byť Martin Dúbravka.

Sparta v stredu večer skompletizovala prestup 30-ročného brankára Florina Nitu z rumunského FCSB.

"Vedel som, čo je v hre. Pán Ščasný predo mnou nič netajil: 'Potrebujeme dobrého brankára; pokiaľ Nitu do Sparty nepríde, nemôžeme ťa pustiť.' Chápal som ho, celý klub. Isteže som túžil po anglickej Premier League, ale Sparta musí myslieť na dobrú jar, na to potrebuje hráčov, neoslabí sa," skonštatoval Dúbravka a doplnil:

"Samozrejme, preferoval by som prestup pred hosťovaním, no dostal som takúto šancu a ja si ju veľmi vážim. Mám pred sebou bohatý polrok; verím, že počas neho presvedčím a z hosťovania bude prestup. Som hráčom Newcastlu skutočne len pár dní, no ľudia, atmosféra, fungovanie klubu, pracovné nasadenie, ich prístup si ma absolútne získali."

Šestnásty Slovák so štartom v Premier League?

Ak Dúbravka v Premier League dostane príležitosť, stane sa šestnástym Slovákom s aspoň jedným štartom v tejto najvyššej anglickej dlhodobej súťaži.

Je tretí slovenský brankár v klube z Premier League po Jánovi Muchovi mladšom (pôsobil v FC Everton v rokoch 2010 - 2013) a Dušanovi Kuciakovi (Hull City, 2016 - 2017). Kuciak za Hull v Premier League nikdy nenastúpil, predstavil sa len v jednom zápase Ligového pohára.

Dúbravka, ktorý bol v Sparte od leta a bol jednotkou medzi tromi žrďami, sa do povedomia fanúšikov na Britských ostrovoch dostal predovšetkým počas jesenných duelov SR proti Anglicku (prehra 1:2 v Londýne) a Škótsku (0:1 v Glasgowe) v neúspešnej kvalifikácii o postup na tohtoročné MS do Ruska.

V minulosti pôsobil v Liberci, dánskom Esbjergu a rodnej Žiline; na konte má 9 reprezentačných štartov.