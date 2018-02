Golonka pred ZOH: Nevieme na tri týždne prerušiť ligu? O čo nám teraz ide?

Stále nad tým nechápavo krúti hlavou.

5. feb 2018 o 17:54 SITA

BRATISLAVA. Legendárny dlhoročný kapitán čs. hokejistov Jozef Golonka niekoľko dní pred ZOH 2018 v Pjongčangu (9. - 25. februára) nevie pochopiť dôvody, prečo sa počas tohto zimného celosvetového multišportového podujatia neprerušila slovenská najvyššia hokejová liga.

Povestný bojovník na klziskách s číslom 9 na drese síce zobral na vedomie, že sa po dlhých rokovaniach aspoň podarilo odložiť niekoľko kôl slovenskej extraligy, ale stále nad tým nechápavo krúti hlavou.

A vôbec sa tým ani netají.

"Toto nedorozumenie, ktoré musel na poslednú chvíľu riešiť prezident zväzu, nie je v našom hokeji nič nové. Toto sme tu už predsa mali. Stačí si spomenúť na Igora Nemečka, na veci, čo sa udiali okolo neho. Teraz tí istí ľudia vytvorili túto situáciu. Tak ja to nechápem. Ja nechcem nikoho napádať. Ale podľa mňa politika nech zostane politikou. Tá predsa do športu nepatrí. Olympiáda je viac ako politika," tvrdí trojnásobný účastník ZOH z rokov 1960 - 1968 a držiteľ striebornej a bronzovej olympijskej medaily.

Deštrukcia, ktorá narúšala nomináciu

"Stačí si pozrieť zbližovanie Južnej a Severnej Kórey. To za uplynulých 65 rokov nedokázal americký prezident, ani čínsky, ani ruský. Nikto z politikov. Dokázali to však kórejskí olympionici a olympijské hnutie. Oni sa najviac zaslúžili o to, že sa v týchto dňoch zblížili tie dve už dlhé desaťročia znepriatelené polovice Kórejského polostrova.

“ Ja by som viac privítal, keby sme namiesto aktuálneho zbierania cudzincov vytvorili kvalitné mužstvo slovenských hráčov do 23 rokov. My máme iba reprezentačnú dvadsiatku, hoci vo veku 20 rokov sa hokejové umenie iba láme. „ Jozef Golonka

My to chceme ignorovať? Na čo sa to teraz hráme? Oni vytvorili jedno spoločné hokejové družstvo, idú spolu korčuľovať, idú spolu súťažiť. My nevieme na tri týždne prerušiť hokejovú ligu? O čo nám teraz ide? Fakt to nechápem," konštatuje 80-ročný Jozef Golonka.

Slávny odchovanec Slovana Bratislava v československej reprezentácii odohral 134 stretnutí, v ktorých dal 82 gólov.

Je tiež účastníkom ôsmich svetových šampionátov, z ktorých má sedem medailí - štyri strieborné (1965, 1966, 1967, 1968) a tri bronzové (1959, 1964 a 1969).

"Myslím si, že títo politici, ktorí vymysleli, že my počas zimnej olympiády neprerušíme ligu, nemajú v našom hokejovom hnutí čo robiť. Svojou deštrukciou predsa narúšali olympijskú nomináciu. Svojím postojom narušili základnú olympijskú myšlienku," pokračuje.

"Najskôr ideme proti hokejovému zväzu, potom zasa proti olympiáde. Vždy musíme byť niečo extra. Vždy musíme produkovať problémy," pripomenul dlhoročný hráč bratislavského Slovana, ktorý v niekdajšej spoločnej čs. súťaži počas 14 sezón odohral 330 zápasov, v ktorých dal 298 gólov.

Namiesto cudzincov kvalitné mužstvo do 23 rokov

V belasom drese bol veľkou oporou mužstva. Aj vďaka tomu je v súčasnosti členom štyroch hokejových siení slávy - medzinárodnej (IIHF), československej, slovenskej a nemeckej. Aj preto má čo povedať k dianiu v slovenskom hokeji a v jeho najvyššej súťaži.

"My otvoríme najvyššiu súťaž pre cudzincov, ktorí nemôžu v zámorí hrať ani v univerzitných ligách. Z desiatich hráčov máme šiestich takých zámorských legionárov. V predĺžení necháme hrať starých hráčov troch proti trom.

A vidíme v tom veľký progres. Chválime sa s tým v novinách. Veď to je ústup dozadu. To je presne tak, ako keby debla v tenise hrali namiesto dvoch traja hráči. To je dosť zlé," tvrdil bývalý tréner slovenskej reprezentácie.

"Ja by som viac privítal, keby sme namiesto aktuálneho zbierania cudzincov vytvorili kvalitné mužstvo slovenských hráčov do 23 rokov. My máme iba reprezentačnú dvadsiatku, hoci vo veku 20 rokov sa hokejové umenie iba láme. Tam je to predsa na hrane.

Ak by sme hrali vo vekovej kategórii do 23 rokov, bolo by to iné. A mohli by sme sa v tejto vekovej kategórii do 23 rokov konfrontovať aj s podobnými výbermi Rakúska, Nemecka, Česka. To by mohol byť progres v hokejovom prostredí nášho stredoeurópskeho priestoru, nie angažovanie hráčov zo zámoria. Toto by bola cesta, ktorá by mohla náš hokej posunúť dopredu," dodáva Golonka.