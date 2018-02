Slováci sa stretli pred utorňajším odletom na ZOH, sedem hráčov poletí s Kiskom

Tréner Craig Ramsay nemal k dispozícii osem nominovaných hráčov.

5. feb 2018 o 18:39 (aktualizované 5. feb 2018 o 19:01) SITA

BRATISLAVA. Väčšia časť slovenskej hokejovej reprezentácie v pondelok popoludní absolvovala prvý spoločný tréning pred utorkovým odletom do dejiska ZOH 2018.

Tréner Craig Ramsay nemal k dispozícii osem nominovaných hráčov - brankára Rybára, obrancov Graňáka, Ďalogu, Valacha, Čerešňáka a útočníkov Bakoša, Cingeľa a Marcinka. Sedem z nich má v utorok klubové povinnosti v českej extralige, bek Marek Ďaloga sa k tímu pripojí už v utorok ráno.

Na ľade chýbal aj obranca Ivan Baranka, ktorý sa už pripojil k družstvu, no pre menšie zdravotné problémy netrénoval.

"Trápi ho nejaká chrípka, náš pán doktor sa o neho stará tak, aby bol v poriadku. Veríme, že v tíme nebudeme musieť robiť žiadne výmeny a všetci hráči zostanú zdraví," prezradil generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan.

Siedmi hráči poletia s Kiskom

Väčšia časť výpravy hokejistov do Pjongčangu odletí v utorok, sedem uvedených hráčov z českých klubov do dejiska ZOH 2018 pocestuje v stredu s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

V nominácii tímu SR je dovedna 25 hráčov - traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Najskúsenejším členom výberu je obranca Dominik Graňák, ktorý v reprezentácii odohral už 175 zápasov.

Viac ako sto duelov v národnom družstve odohrali aj iný bek Tomáš Starosta (140) a útočník Tomáš Surový (118). Najlepším reprezentačným strelcom v nominácii je Ladislav Nagy s tridsiatimi presnými zásahmi.

Tridsaťosemročný Nagy je zároveň najstarší hráč výberu SR, najmladším hokejistom v nominácii je 21-ročný útočník Matúš Sukeľ.

"Je to olympiáda, takže pocity sú fajn. Je to veľký športový sviatok a isto to tak všetci vnímajú," myslí si brankár Ján Laco.

KHL má jedného zástupcu

Dovedna až štrnásť hráčov pôsobí na klubovej úrovni v Česku, desať ich hrá v najvyššej slovenskej súťaži. Jediným zástupcom KHL je obranca Michal Čajkovský z Jekaterinburgu.

Niekoľko duelov v KHL odohral za Slovan Bratislava útočník Patrik Lamper z Banskej Bystrice. Olympijskú skúsenosť majú šiesti slovenskí hráči - Tomáš Surový, Ivan Baranka, Tomáš Starosta, Peter Ölvecký, Ján Laco a Tomáš Marcinko.

Na olympijskom turnaji v Pjongčangu sa Slováci predstavia v základnej B-skupine. Prvý zápas odohrajú v stredu 14. februára proti Olympijským športovcom z Ruska (OAR), o dva dni neskôr nastúpia proti Američanom a v sobotu 17. februára proti Slovincom.

"Už sa to blíži. Pár hráčov nám ešte chýba, no už v utorok nás čaká dlhá cesta do Ázie. Po príchode do dejiska sa budeme tvrdo pripravovať na turnaj," povedal útočník trenčianskej Dukly Peter Ölvecký.

Majú dostatok kreatívnych hráčov

Vedenie slovenskej reprezentácie sa neobáva, že tímu bude chýbať kreativita.

"Máme dostatok kreatívnych hráčov. Ak sa pozrieme do minulosti, tak slovenské výbery boli stavané na kreatívnych hráčoch, niekedy aj za každú cenu. A nie vždy to dopadlo dobre.

Chceli sme to namiešať tak, aby tam bola mladosť, skúsenosť, kreativita aj rýchle nohy. Systémom hry a skladbou tímu sme sa chceli priblížiť modernému štýlu hokeja," povedal generálny manažér tímu Miroslav Šatan.

Hlavný kouč Craig Ramsay doplnil: "Tím je podľa mňa veľmi dobre vyvážený v každom smere."