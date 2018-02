Hokejisti nevedia, s kým budú bývať. Je to Šatanov plán

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie spravilo pred olympiádou nezvyčajný krok.

5. feb 2018 o 20:06 Marián Szűcs

Dvojzápas Slovenska na MS v hokeji za 250€ >>

BRATISLAVA. Slovenských hokejistov čaká počas blížiacej sa olympiády novinka. Kým v minulosti si na veľkých turnajoch mohli vybrať, s ktorým spoluhráčom budú bývať, v Pjongčangu to tak nebude.

Spolubývajúceho im určí vedenie národného tímu.

„Dozvedeli sme sa, že si nebudeme vyberať, s kým budeme bývať, ale je to dané. Dozvieme sa to až na mieste, bude to pre nás prekvapenie,“ vravel útočník Trenčína Peter Ölvecký.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Má to z hráčov spraviť tím

Informáciu oznámil hráčom generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan pred pondelňajším tréningom, ktorý bol prvý v záverečnej príprave na olympiádu.

„Dohodli sme sa na tom s trénerom Craigom Ramsaym a urobili sme rozpis,“ priznal Šatan.

“ Chceme vidieť progres v našej hre. Keď sa nám to podarí, verím, že nejaké výsledky budú. A aj víťazstvá. „ Miroslav Šatan

„Aj mne sa v NHL stávalo, že tréneri určili dvojice, ktoré spolu bývali na izbe. Niektorí dokonca určili aj sedenie v kabíne,“ doplnil.

Aký je cieľ tohto kroku? Stmelenie kolektívu.

„Dali sme dokopy nejaké dvojice, ale aj hráčov, ktorí sa možno poznajú menej. Veríme, že sa spoznajú a aj to prispeje k tomu, aby sa partia čo najskôr utužila a stal sa z nej tím. Veríme, že to pomôže aj výkonom na ľade,“ vysvetľoval Šatan.

Meno spolubývajúceho na olympiáde bude pre hráčov prekvapením. „Zatiaľ o tom nevedia. Dozvedia sa to až na mieste,“ dodal Šatan.

Kapitán je zatiaľ neznámy

Na úvodnom tréningu chýbalo sedem hráčov z českých klubov, ktorých ešte v utorok čakajú ligové zápasy. Na ľade neboli ani obrancovia Marek Ďaloga (pripojí sa v utorok) a Ivan Baranka, ktorý má chrípku. Všetci ostatní sú zdravotne v poriadku.

Prečítajte si tiež: Slováci sa stretli pred utorňajším odletom na ZOH, sedem hráčov poletí s Kiskom

Prvá časť tímu odletí do Pjongčangu v utorok, zvyšok o deň neskôr. V dejisku hier bude mať reprezentácia týždeň na aklimatizáciu a tréning.

Pred začiatkom turnaja neodohrá žiadny prípravný zápas.

„Konečne budeme môcť stráviť nejaký čas s mužstvom a aj s ním niečo robiť. Počas roka sme mali jeden, maximálne dva dni na tréning a išli sme hrať zápasy. Nebol čas s mužstvom pracovať. Teraz budeme mať týždeň na to, aby sa mužstvo mohlo zohrať a nacvičiť rôzne herné vzorce,“ naznačil Šatan.

Zatiaľ nie je jasné, kto bude kapitánom tímu. A ani to, či si ho vyberú hráči, alebo ho určí vedenie reprezentácie. O všetkom sa rozhodne až v Pjongčangu.

O výsledkových cieľoch Šatan nechcel hovoriť. „Chceme vidieť progres v našej hre. Keď sa nám to podarí, verím, že nejaké výsledky budú. A aj víťazstvá,“ reagoval.

Prvý zápas na olympiáde odohrajú Slováci na budúcu stredu 14. februára proti tímu Olympijských športovcov z Ruska.