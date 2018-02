Slováci splnili cieľ, postúpili na MS. Spokojní boli aj po prehre s vicemajstrom sveta

Slovenskí florbalisti sa na svetovom šampionáte dosiaľ predstavili trikrát.

5. feb 2018 o 20:42 SITA

NITRA. Slovenskí florbaloví reprezentanti postupom na decembrové MS do Česka (1. - 9. 12. 2018) splnili cieľ, ktorí si určili pred začiatkom nitrianskeho turnaja 2. skupiny (31. januára - 4. februára) v rámci európskej časti kvalifikácie.

Prečítajte si tiež: Slovenskí florbalisti zdolali Nemcov a postúpili na majstrovstvá sveta

Zverenci českého trénera Petra Koutného si prienik na svetový šampionát zabezpečili v súlade so želaným scenárom, teda po odohraní troch stretnutí - postupne zdolali Slovincov (7:2), Francúzov (10:3) aj Nemcov (3:2); napokon so šiestimi bodmi obsadili 2. priečku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Už pred turnajom bolo zrejmé, že kľúčový bude zápas proti Nemecku.

"Boli to obrovské nervy a fantastický výkon celého mužstva, klobúk dolu pred nimi. Nič iné nemôžem povedať, iba to, že to bola paráda. Brankár Mazák nás opäť podržal, je hrdina, no nielen on, aj celé mužstvo," povedal pre RTVS tréner Koutný, pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) ho doplnil útočník Ronald Gašparík.

"Víťazstvo nad Nemeckom je skvelý pocit, pretože všetko naše úsilie smerovalo z hľadiska postupu len k tomuto zápasu, čo sa nám podarilo. Teší nás, že nám pomohlo viac ako dvetisíc skvelých fanúšikov, za čo im ďakujeme."

Dobrý výkon s vicemajstrami sveta

Čerešničkou na torte bol výkon Slovákov počas väčšiny priebehu nedeľňajšieho záverečného zápasu proti úradujúcim vicemajstrom sveta Švédom: podľahli im dôstojne 4:11, výrazne zaostali iba v druhej tretine (2:7).

Zoznam účastníkov decembrových MS florbalistov v Česku (1. - 9. 12. 2018): Európa (11): Česko (hostiteľ), Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Nórsko, Lotyšsko, Dánsko, Estónsko, Slovensko, Poľsko, Nemecko Ázia a Oceánia (4): Austrália, Singapur, Japonsko, Thajsko Amerika (1): USA / Kanada

Päť minút pred koncom duelu bol rozdiel len päťgólový (4:9), na začiatku 24. minúty osemnásobní svetoví šampióni Švédi viedli o gól (2:1).

Bola to tretia vzájomná konfrontácia a z pohľadu SR jednoznačne najvydarenejšia - na MS 2012 vo Švajčiarsku Švédi zvíťazili 18:1, predvlani rovnako v Nitre v rámci kvalifikácie MS 2016 triumfovali 20:1.

"Je to veľmi nečakaný výsledok, perfektná hra z našej strany. Prvá a tretia tretina boli z našej strany fantastické. Divácka kulisa bola výborná. So Švédmi sa hrá raz za niekoľko rokov, chlapcov nebolo treba motivovať. Cieľom bol postup do Prahy, to sme splnili. Dnes ani nešlo o výsledok, no zvládli sme to perfektne," povedal pre RTVS Koutného asistent Ján Purc.

Väčšina účastníkov je známa

Po záverečných kvalifikačných súbojoch v rámci minulotýždňovej európskej časti eliminácie je známych 15 zo 16 účastníkov decembrových MS v Prahe.

Prečítajte si tiež: Postup na MS už mali istý. Slováci nestačili na vicemajstrov sveta

Zoznam v nedeľu 11. februára skompletizuje jeden z dvojice Kanada - USA. Európu zastúpi jedenásť krajín: hostiteľ Česko, ďalej Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Nórsko, Lotyšsko, Dánsko, Estónsko, Slovensko, Poľsko a Nemecko.

Ázijsko-oceánsku zónu reprezentujú Austrália, Singapur, Japonsko a Thajsko. Žreb základných skupín MS sa uskutoční 1. marca v Staromestskej radnici v Prahe, informuje web SZFB. Titul obhajujú Fíni, predvlani triumfovali na šampionáte v Lotyšsku.

MS sa konajú v dvojročnom intervale, predvlani Slováci v Rige obsadili 9. miesto. Slovenskí florbalisti sa na svetovom šampionáte dosiaľ predstavili trikrát: vo Švédsku 2014 skončili na 10. priečke, vo Švajčiarsku 2012 na 8. pozícii.