Nagy: Premiéra na olympiáde? Ako keď som hral prvý zápas v NHL

Mnohí hráči nečakali nomináciu a o to viac si ju vážia, tvrdí brankár Laco.

6. feb 2018 o 2:02 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Pred dvadsiatimi rokmi v televízii sledoval, ako českí hokejisti získali zlaté medaily na olympiáde v Nagane. Mal vtedy osemnásť.

„Bol to nádherný zážitok,“ hovorí slovenský hokejista Ladislav Nagy.

Teraz má 38. A predsa bude nováčikom. Na olympiáde si totiž zahrá prvý raz v živote. Bude najstarším hráčom v slovenskom tíme. „Tak to vyšlo, ale cítim sa dobre a dúfam, že mužstvu pomôžem,“ hovorí.

„Premiéra na olympiáde? Bude to možno taký pocit, ako keď som nastúpil na prvý zápas v NHL. Každý hráč cíti nervozitu, ale po prvých striedaniach to opadne,“ dodáva.

Čo sa týka olympiád, Nagy mal poriadnu smolu. Mohol štartovať už na štyroch, ale zakaždým sa niečo pokazilo. Aj preto sa teraz nevie dočkať.

„Už nech sme tam. Teším sa na všetko,“ hovorí.

Čo ukážu nové tváre?

Hlavná časť slovenského tímu odlieta do Pjongčangu v utorok, zvyšok sa pridá o deň neskôr. Prvý zápas odohrajú Slováci na budúci týždeň v stredu proti tímu Olympijských športovcov z Ruska.

„Na začiatok je to silný súper, ale možno je to aj dobre. Aspoň budeme vedieť, ako na tom sme,“ hovorí Ján Laco, ktorý by mal byť brankárskou jednotkou na turnaji.

Do nominácie generálneho manažéra tímu Miroslava Šatana a trénera Craiga Ramsayho sa dostalo veľa nováčikov a viacero nečakaných mien. Pre mnohých to bude prvý veľký turnaj. Nie prípravné zápasy v Nemecku či Nórsku, ale - olympiáda.

Čo môžu fanúšikovia od reprezentácie očakávať?