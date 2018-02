Halák mal opäť množstvo práce, pre svoj tím vybojoval aspoň bod

Hviezdou noci bol štvorgólový Connor McDavid.

6. feb 2018 o 6:29 (aktualizované 6. feb 2018 o 7:12) SME.sk, SITA

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Islanders prehrali s hráčmi Nashvillu Predators 4:5 po predĺžení v noci na utorok v dueli zámorskej NHL. V bráne domácich odchytal celý zápas slovenský gólman Jaroslav Halák.

Rodák z Bratislavy si pripísal 42 úspešných zákrokov.

Rozprávajú o niečom, čo nerobia

Na Haláka letelo v prvých dvoch tretinách až 37 streleckých pokusov. "Hráči by sa mali nad sebou zamyslieť. Tridsaťsedem striel po dvoch tretinách...," uviedol po stretnutí tréner newyorského tímu Doug Weight pre nhl.com.

"Koľko z nich išlo od modrej a trafilo Haláka priamo do brucha? Rozprávame si tu niečo o tom, ako máme hrať agresívne a blokovať strely, ale my to nerobíme. Musíme na obrancov súpera vyletieť, nedať im čas rozmýšľať," pokračoval.

"V tretej tretine už sme hrali dostatočne agresívne, to bola naša najlepšia tretina za veľmi dlhý čas," doplnil Weight.

Predators zvíťazili gólom Romana Josiho zo štvrtej minúty predĺženia. Tam sa duel vôbec nemusel dostať, ale 42 sekúnd pred koncom základnej hracej doby vyrovnal počas hry bez brankára útočník hostí Ryan Johansen.

McDavid strelil štyri góly a pridal asistenciu

Útočník Edmontonu Connor McDavid strelil pri triumfe svojho tímu nad Tampou Bay štyri góly a pridal aj jednu asistenciu. Dvadsaťročnému kapitánovi Oilers sa niečo také podarilo po prvýkrát v kariére v NHL.

Jeho spoluhráč z útoku Leon Draisatil nazbieral tri body (1+2) a brankár Oilers Cam Talbot si pripísal 32 úspešných zákrokov.

Slovenský obranca Edmontonu Andrej Sekera odohral 15:05 minúty bez bodového zisku.

Toronto zdolalo Anaheim 7:4. Útočníci kanadského tímu Auston Matthews a William Nylander si pripísali po dvoch góloch a asistenciách.

"Sme s dvomi bodmi veľmi spokojní. Minulý zápas (prehra 1:4 s Bostonom - pozn.) nám nevyšiel, tak sme sa chceli opäť vrátiť na víťaznú vlnu," povedal Matthews.

Toronto uspelo v piatom z posledných šiestich duelov.

NHL 2017/2018 - základná časť:

NY Islanders - Nashville 4:5pp (3:2, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 5. Tavares (Josh Bailey, A. Lee), 15. Pulock (Ladd, Nelson), 18. Cizikas (Chimera), 24. Leddy (Ladd, Nelson) - 12. Fiala (Turris, C. Smith), 14. Fiala (Bonino, Ellis), 37. Järnkrok (Hartnell, Ekholm), 60. Johansen (P.K. Subban, Arvidsson), 64. Josi (Bonino)

/brankár Jaroslav Halák (NY) odchytal celé stretnutie, smerovalo naňho 47 striel, inkasoval päť gólov a mal 89,4-percentnú úspešnosť zákrokov/

Toronto - Anaheim 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)

Góly: 7. Matthews (Hyman, W. Nylander), 26. W. Nylander (Gardiner), 36. Marner (Kadri, J. Van Riemsdyk), 38. L. Komarov (Gardiner, Kadri), 44. W. Nylander (Gardiner, Matthews), 57. Matthews (Kapanen), 60. Hyman (Connor Brown, Matthews) - 21. Getzlaf (Rakell, Perry), 30. Rakell (Getzlaf, Perry), 32. O. Kaše (Perry, Silfverberg), 43. Rakell (Perry, Manson)

Dallas - NY Rangers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 35. Seguin (Spezza, A. Radulov), 45. Hanzal (Honka, Lindell) - 18. Desharnais (Lettieri, J.T. Miller)

Edmonton - Tampa Bay 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Góly: 2. McDavid (R. Strome, Klefbom), 18. Draisaitl (R. Strome, McDavid), 23. McDavid (Draisaitl, Benning), 33. Pakarinen (Slepyšev, Letestu), 47. McDavid, 54. McDavid (Draisaitl, Cammalleri) - 10. Killorn (Gourde), 42. Gourde (T. Johnson)

/obranca Andrej Sekera (Edmonton) odohral 15:05 minúty, zaznamenal jeden plusový bod, dvakrát vystrelil na bránu súpera a získal jeden puk/