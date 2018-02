Žilina už s Otubanjom príliš neráta, do druhej rakúskej ligy ho ale nechcela pustiť

Nigérijčan necestoval so slovenským klubom ani na sústredenie do Dubaja.

6. feb 2018 o 8:58 SITA

LINZ. Nigérijský futbalový útočník Yusuf Otubanjo sa v tíme úradujúceho slovenského majstra MŠK Žilina ocitol na vedľajšej koľaji. Dvadsaťpäťročného zakončovateľa preradili do B-mužstva a necestoval ani na herné sústredenie do Dubaja.

Hráča sa tak pokúsil získať naspäť jeho bývalý klub - rakúsky FC Blau-Weiss Linz z tamojšej druhej najvyššej súťaže.

"Žilinčania nás po dlhej úvahe informovali, že nechcú umiestniť hráča do druhej rakúskej ligy. Je to škoda, pretože Yusuf bol naklonený návratu do Linzu a do nášho tímu by dobre zapadol," povedal športový riaditeľ Rakúšanov David Wimleitner.