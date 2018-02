Revolúcia v Anglicku? Vedenie Premier League zvažuje zavedenie zimnej prestávky

Na súčasný model súťaže sa sťažuje viacero trénerov.

6. feb 2018 o 11:04 TASR

LONDÝN. V najvyššej anglickej futbalovej súťaži Premier League možno už čoskoro zavedú novinku - zimnú prestávku. Vedenie ligy zvažuje túto možnosť v súvislosti s rokovaniami o novej zmluve o televíznych právach so spoločnosťou BBC, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v roku 2019.

"Vedenie Premier League rokuje s Anglickou futbalovou asociáciou o odľahčení nahusteného kalendára súťaže v mesiacoch december a január. Sme otvorení možnosti zaviesť zimnú prestávku, musíme sa však k tejto téme postaviť citlivo a nájsť najlepšie spoločné riešenie," uvádza sa v stanovisku Premier League.

Viacerí tréneri klubov Premier League sa v uplynulých rokoch sťažovali na to, že súťaž sa hrá aj medzi vianočnými sviatkami, resp. na prelome rokov.

Poukazovali na to, že anglická liga by sa mala uberať po smere iných elitných európskych súťaží - nemeckej, španielskej, talianskej, francúzskej, ktoré v týchto termínoch na niekoľko týždňov zatvárajú brány štadiónov.