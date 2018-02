Slovensko a Maďarsko sa spoločne uchádzajú o usporiadanie ME v hádzanej

Pôvodne mali byť v spoločnej kandidatúre so Slovákmi a Maďarmi aj Česi.

6. feb 2018 o 11:53 SITA

BRATISLAVA. Jedenásť krajín sa uchádza o organizáciu vrcholných kontinentálnych hádzanárskych podujatí v kategórii seniorov. V hre je sedem kandidatúr, keďže niektorí záujemcovia spojili svoje sily do spoločných projektov.

Do tejto kategórie patrí aj Slovensko, ktoré kandiduje spoločne s Maďarskom (pôvodne ich malo dopĺňať aj Česko, ktoré však od tohto zámeru pre nedostatočnú domácu podporu - finančné garancie zo strany štátu - odstúpilo, pozn.).

Slovensko-maďarská kandidatúra s dejiskami Bratislava, Košice, Budapešť, Veszprém, Szeged a Debrecín je v hre o mužské ME 2022 alebo 2024. V oboch prípadoch bude mať dvoch konkurentov.

Prehľad kandidátov na usporiadanie ME: Rok 2022 - muži: (termín 14. - 30. 1. 2022) Belgicko, Španielsko, Francúzsko

Dánsko, Švajčiarsko

Maďarsko, Slovensko Rok 2022 - ženy: (termín 4. - 20. 11. 2022) Slovinsko, Macedónsko, Čierna Hora Rok 2024 - muži: (termín 12. - 28. 1. 2024): Dánsko, Švajčiarsko

Maďarsko, Slovensko

Nemecko Rok 2024 - ženy: (termín 29. 11. - 15. 12. 2024): v súčasnosti bez uchádzača

V boji o získanie organizácie ME 2022 (uskutočnia sa 14. - 30. 1.) sú Dánsko so Švajčiarskom a trojkandidatúra Belgicko, Španielsko a Francúzsko. Protikandidátmi pri ME 2024 (12. - 28. 1.) sú opäť Dánsko so Švajčiarskom a samostatne Nemecko.

V nedávnej minulosti Slovensko a Maďarsko spoločne neuspeli v snahe získať MS mužov 2019, prednosť dostalo Nemecko s Dánskom.

Začiatkom tohto kalendárneho roka sa mali uskutočniť inšpekčné návštevy predstaviteľov Európskej hádzanárskej federácie (EHF) u jednotlivých uchádzačov o ME 2022 a 2024.

"Pôvodne to malo byť už v januári. Zatiaľ sa tak nestalo. Ešte nepoznáme termín inšpekčnej návštevy, ale očakávame, že sa ho dozvieme už čoskoro. Je to najbližší krok v súvislosti s našou kandidatúrou," informoval agentúru SITA generálny sekretár Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ivan Sabovik.

Ešte do 1. novembra 2017 bolo potrebné odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa kandidatúry. V marci by EHF na základe vyhodnotenia inšpekcií mala potvrdzovať jednotlivé kandidatúry, o organizátoroch turnajov na začiatku nasledujúceho desaťročia sa rozhodne na kongrese EHF v škótskom Glasgowe 18./19. júna 2018.

Na kontinentálnych šampionátoch 2022 a 2024 bude takisto ako premiérovo v roku 2020, keď ME mužov prvýkrát v histórii zorganizujú tri krajiny Švédsko, Rakúsko a Nórsko (prvýkrát sa bude hrať aj vo futbalovej aréne, pozn.), štartovať už 24 národných tímov.

Oproti pôvodnej šestnástke dostane príležitosť zahrať si na záverečnom turnaji ďalších osem reprezentačných družstiev. Iniciatíva na rozšírenie počtu účastníkov vzišla od národných federácií, vďaka čomu sa na najvyššej úrovni budú môcť konfrontovať aj tímy zo stredu európskeho rebríčka krajín.