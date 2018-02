Športovcov a organizátorov v Pjongčangu trápi mráz, biatlonisti trénujú s horalkami

Taký mráz na olympijských hrách nebol už dávno. V Pjongčangu sa teploty blížia k mínus 20 stupňom.

6. feb 2018 o 14:26 Miloslav Šebela

PJONGČANG, BRATISLAVA. Nejaké problémy nastanú vždy. Pred takým veľkým podujatím, akým sú olympijské hry, sa im nedá úplne vyhnúť.

Pred olympiádou v Pjongčangu boli obavy z možného vojenského konfliktu, keďže Severná Kórea v posledných mesiacoch až príliš často testovala svoje balistické strely.

Okrem toho je stále napätá situácia okolo ruskej výpravy, ktorá bojuje proti trestom za porušenie dopingových pravidiel.

Lenže v Pjongčangu nič z toho zatiaľ nie je témou. Jedinou je počasie. Na olympiáde prituhuje.

V utorok nad ránom bolo mínus 15 stupňov. Pri silnejúcom vetre pocitových mínus 20. Predpovede na ďalšie dni sú optimistickejšie. Cez víkend hlásia meteorológovia mínus 10 stupňov. Vietor však môže pocitovú teplotu výrazne znížiť.

Po jarných olympiádach konečne zimná

Na dvoch predchádzajúcich hrách vo Vancouvri 2010 a v Soči 2014 mali organizátori opačné problémy. V mestách bolo jarné počasie. V ruskom letovisku bolo cez deň aj príjemných 13 - 14 stupňov. V horách boli takisto plusové teploty.

Organizátori museli používať chémiu, aby sa sneh nemenil na kašu. V Kórei s tým problém nebude. Lenže aj opačný extrém prináša problémy.

Športovci pri tréningu mrznú. Podchladenie hrozí aj fanúšikom. „Najhorší bude asi otvárací ceremoniál,“ obáva sa japonský skokan na lyžiach Noriaki Kasai podľa agentúry AFP.

Olympijský štadión nemá strechu a v piatok má fúkať (otvárací ceremoniál je na programe o 20.00 miestneho času, u nás o 12.00). Organizátori narýchlo inštalujú prenosné bariéry, ktoré by mali ľudí pred severákom ochrániť.

No talianski lekári už odporučili športovcom, aby vynechali otvárací ceremoniál a podobné to bude zrejme aj v ďalších tímoch.

Organizátori upozorňujú ľudí, aby mráz nepodcenili. Zvažujú, že v piatok počas otvorenia hier aj počas súťaží budú divákom rozdávať balíčky, v ktorých budú deky, čiapky či podložky na sedadlá.

Otvárací ceremoniál by mal trvať tri hodiny a v hľadisku by malo byť 35-tisíc divákov.

Trénujú s "horalkami"

Vo februári je v Pjongčangu priemerná denná teplota mínus 5 stupňov. „Lenže počasie tu býva veľmi premenlivé,“ spomína biatlonový tréner Milan Gašperčík. Počas majstrovstiev sveta v roku 2009 bolo teplo a sneh sa topil.

„Vo februári tu môže byť pokojne mínus 20 stupňov aj plus 16. Teplotný rekord je dokonca mínus 27,“ hovorí pre denník Dagbladet meteorológ Deliang Chen.

“ Musíte poriadne rozhýbať telo. Ale pozor, len čo sa spotíte a päť minút stojíte, premrznete a už sa nedokážete zahriať. „ Ondřej Rybář, český tréner

Mrazivo je aj na športoviskách. Biatlonisti trénujú naobliekaní, niektorí si dávajú dvojo rukavíc, tvár si chránia pred omrznutím tejpami a v ústach majú tzv. „horalky“, aby si chránili sliznice. Sú to trubice, ktoré majú vnútri elektrickú špirálu a vzduch dokážu mierne ohriať.

„Pri tejto teplote hrozia omrzliny brady, nosa a uší,“ vraví lekár českého tímu Vladimír Dobeš pre idnes.cz.

Tréneri, ktorí na biatlonovej strelnici zvyčajne skôr stoja a sledujú terče, teraz každú chvíľu behajú, aby sa zahriali.

„Musíte poriadne rozhýbať telo. Ale pozor, len čo sa spotíte a päť minút stojíte, premrznete a už sa nedokážete zahriať,“ vraví český tréner Ondřej Rybář pre idnes.cz.

Vírus by bol väčším problémom

Mráz je zatiaľ jediným problémom, ktorý organizátorov trápi. Ďalší, ktorý hrozí, sa snažia zastaviť. Vyše štyridsať pracovníkov organizačného výboru totiž postihli hnačky a vracanie.

Kórejčania ich izolovali a testujú, či nejde o norovírus. Tento druh vírusov spôsobuje akútnu gastroenteritídu s príznakmi ako nutkanie na vracanie, hnačka, kŕče v bruchu, zimnica a celková únava.

Vlani sa počas atletických MS v Londýne rozšíril aj medzi športovcov. A pre riziko infekcie organizátori nechceli na finále behu na 400 metrov ani na rozbehy na 200 metrov pustiť jedného z favoritov.

Botswanský šprintér Isaac Makwala musel ostať v karanténe. Makwala však horekoval, hovoril o zlomenom srdci a nespravodlivosti. Organizátori napokon poľavili a pripravili preňho rozbeh, v ktorom bežal sám. Nakoniec postúpil na 200-metrovej trati až do finále, kde skončil šiesty.

Ak by sa v Pjongčangu norovírus potvrdil, mohlo by sa do karantény dostať viacero športovcov.