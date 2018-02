Mladíci Nitry sa nestretnú so slávnym klubom, Feyenoordu podľahli gólom z poslednej minúty

Hlas (zdroj: web Nitry):

Martin Babinec (tréner Nitry "19"): "My sme do stretnutia vôbec nevstúpili dobre. Príčinu asi vidím v tom, že to bol pre nás prvý zápas na živej tráve. Chýbala nám istota, mali sme možno až priveľký rešpekt. Po góle sme sa viac otriasli, začali sme lepšie dostupovať, boli sme agresívnejší, živší, nič iné nám v podstate nezostávalo. Podarilo sa nám vývoj zápasu zvrátiť. Dali sme dva krásne góly, možno nie zaslúžene sme išli do vedenia.

Za tú ochotu a nasadenie to bolo, myslím si, v poriadku. Do druhého polčasu sme nechceli nastúpiť tak defenzívne, ale súper mal svoju kvalitu. Súhlasím s kolegom, ak by sa nám na začiatku podarilo streliť gól, tak by sme si tú situáciu výrazne uľahčili. Nedali sme gól, súper mohol vzápätí vyrovnať. Potom nás viackrát podržal brankár, súper mal prevahu. Vyrovnávajúci gól prišiel zaslúžene a v závere sme dostali gól, ktorému sme mohli zabrániť."