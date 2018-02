Zápas kola v Anglicku ovplyvnila penalta. Mala alebo nemala byť?

Liverpool v šlágri kola remizoval s Tottenhamom 2:2.

6. feb 2018 o 18:43 DIGI Sport, Branko Cap

BRATISLAVA. Súboj Liverpoolu s Tottenhamom priniesol nielen skvelé futbalové predstavenie, ale aj poriadnu drámu v závere.

Domáci dvakrát viedli, no Spurs dokázali dvakrát vyrovnať. Rozhodujúci druhý zásah padol z pokutového kopu, ktorým sa Harry Kane zaradil do klubu stogólových strelcov v Premier League, no zároveň dokázal aj svoje pevné nervy, keďže len pár minút predtým z bieleho bodu neuspel.

O tom, či sa ale penalta mala vôbec pískať, sa bude špekulovať asi ešte dlho.

https://digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_2.html?vimeo_video_id=254208317

Hráč 26. kola Premier League 2017/2018: Aaron Ramsey (Arsenal)

Do tejto rubriky sa pýtalo napríklad aj meno Mohameda Salaha, ktorý skóroval dvakrát a najmä pri druhom góle predviedol nielen svoju techniku, ale aj chladnokrvnosť, ako víťaza sme však vybrali nakoniec iného hráča.

Stal sa ním kanonier londýnskeho Arsenalu Aaron Ramsey, ktorý k päťgólovému výprasku Evertonu prispel hetrikom.

https://digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_2.html?vimeo_video_id=254459152

Góly 26. kola Premier League 2017/2018

Asi nikoho neprekvapí, že výber najkrajších gólov kola otvárame delovkou Victora Wanyamu z Tottenhamu, ktorého napodobnil aj Mario Lemina zo Southamptonu. „Benjaminovu orliu strelu“ predviedol José Izquierdo z Brigtonu, nečakanú prehru Chelsea zmiernil peknou strelou spoza šestnástky Eden Hazard a dravým prienikom zahviezdil Javier Hernandez z West Hamu.

To, že hral na ľavej strane obrany Manchesteru City cez nohu, sa vyplatilo Danilovi. Krízu Chelsea podčiarkol svojim zásahom Daryl Janmaat z Watfordu.

https://digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_2.html?vimeo_video_id=254459163

Zákroky 26. kola Premier League 2017/2018

Mancheter City prekvapil remízou v Burnley, no nemuselo to skončiť len deľbou bodov, nebyť niektorých skvelých zákrokov brankára lídra PL Edersona.

Aj súboj Crystal Palace s Newcastlom sa skončil remízou, k čomu prispeli tak domáci Wayne Hennessey, ako aj hosťujúci Karl Darlow.

Na Old Trafford sa napriek prehre blysol Jonas Lössl, v bránke West Hamu zasa Ben Foster a nebojácnym súbojom aj Loris Karius z Liverpoolu.