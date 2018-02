Surový: Máme si ísť po medailu? To je robota na niekoľko rokov

Skúsený hokejista hovorí pred olympiádou o pokore a tvrdej práci. Nie o výsledkoch.

6. feb 2018 o 19:53 Marián Szűcs

Zahral si už na dvoch olympiádach – v Turíne 2006 a v Soči 2014. Teraz ho čaká tretia. A patrí medzi najvážnejších adeptov na post kapitána hokejovej reprezentácie. Útočník TOMÁŠ SUROVÝ varuje, že fanúšikovia by pred turnajom v Pjongčangu nemali mať prehnané očakávania.

Naznačil vám niekto z vedenia reprezentácie, či s vami rátajú na pozíciu kapitána?

„Je nás viac, ktorí už máme niečo v reprezentácii odohraté. Ale všetci sme na jednej úrovni, sme jeden tím a to je najdôležitejšie. Otázkou, kto bude kapitánom, sa nezaoberám. Je to v podstate jedno. Hlavné je, aby všetci boli na jednej lodi a ťahali za ten istý koniec povrazu.“

V národnom tíme si zahráte na veľkom podujatí po vyše dvoch rokoch. Bude pre vás olympijský turnaj špecifický?

„Po tých rokoch, čo som nebol v reprezentácii, je to taký nováčikovský reštart. Je tam vzrušenie. A je to aj výzva. Sám som zvedavý, aké to bude so mnou na medzinárodnom ľade. Olympiáda je športový sviatok pre každého, mňa nevynímajúc. Aj keď, samozrejme, je to v prvom rade o tímovom úspechu.“

V Pjongčangu nebudú hráči z NHL. Bude turnaj vyrovnanejší? Zvýši to šance slovenského tímu na úspech?

„Sám neviem, aká bude sila tímov. Bude to niečo iné oproti minulým olympiádam. Sme odhodlaní čo najlepšie reprezentovať krajinu, budeme sa snažiť na 120 percent.“

V reprezentácii je veľa nováčikov a menej známych tvárí. Aký pocit máte z tímu?