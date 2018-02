Číňan Jü Wang šokoval majstra sveta, Baršim skončil až druhý

Prekvapujúcim víťazom súťaže mužov na 24.

6. feb 2018 o 21:38 SITA

Čínsky skokan do výšky Jü Wang prekvapil na BBL 2018.(Zdroj: TASR)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Výsledky BBL 2018:

Muži:

1. Jü Wang Čína 231 2. M. Baršim Katar 231 3. Donald Thomas Bahamy 231 10. Matúš Bubeník Slovensko 220 13. Lukáš Beer Slovensko 220

BANSKÁ BYSTRICA. Prekvapujúcim víťazom súťaže mužov na 24. ročníku medzinárodného výškarského mítingu Banskobystrická latka sa stal Číňan Jü Wang v absolútnom osobnom rekorde 231 cm, keď na pokusy zdolal hlavného favorita, majstra sveta z Londýna 2017 Mutaza Baršima.

Pre lídra svetových tabuliek sa na Štiavničkách skončila aj víťazná séria, ktorú ťahal od septembra 2016. Baršim doplatil na to, že na 225 cm mal jednu opravu.

Dvadsaťšesťročný Jü Wang doposiaľ nikdy nebol vo finále na významnom podujatí, jeho životný úspech je bronz na Svetovej univerziáde 2013.

Mutaz Baršim nebol so svojim výkonom spokojný. (zdroj: TASR)

Číňan začal banskobystrické preteky na 215 cm a všetky postupné výšky až do víťazných 231 cm prekonal na prvý pokus.

„Pred pretekmi som si ani len nedokázal predstaviť, že môžem vyhrať. Skákalo sa mi však skvelo, sektor bol výborný a takisto aj diváci,“ rozplýval sa Jü Wang.

Tretí za favorizovaným Baršimom skončil na Štiavničkách v piatom štarte na BBL exmajster sveta Donald Thomas z Bahám, ktorý tiež dosiahol 231 cm.

Bubeník nie je spokojný

Obaja slovenskí výškari, ktorým sa v Banskej Bystrici v minulosti darilo a na „latke“ si utvorili absolútne osobné maximá, tentoraz stroskotali na 225 cm.

Matúša Bubeníka (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) klasifikovali na 10. mieste s 220 cm (na prvý pokus), čo bolo po hustopečských 230 cm v závere januára výrazne menej, než očakával.

Slovenský výškar Matúš Bubeník nedosiahol svoje maximum. (zdroj: SITA)

„Nie som spokojný s výkonom, ani jeden skok mi nevyšiel tak, ako som si predstavoval. Čakal som na skok, ktorým by som sa chytil a dostal sa do súťaže, ale – neprišiel. Neviem presne, v čom bola chyba,“ smútil Matúš Bubeník, ktorý na BBL štartoval šiestykrát.

„Formu mám dobrú, no možno som bol trochu prehecovaný. Chýbalo mi aj trochu šťastia, v druhom pokuse na 225 cm spadla latka veľmi tesne. To najlepšie som si nechával na neskôr. Žiaľ, k tomu som sa už potom nedostal. Najbližšie skáčem o týždeň v španielskom Sabadelli. Nepoznám halu a zatiaľ ani súperov, ale pokúsim sa skočiť čo najviac.“

Beer sa zlepšil

Košičan Lukáš Beer (AC Stavbár Nitra) bol vo svojom siedmom štarte na BBL spokojnejší, keďže v tretích pretekoch v roku o centimetrík posunul sezónne maximum na 220 cm, ktoré prekonal na druhý pokus a stačilo to v 15-člennej konkurencii na 13. miesto.

„Hoci som sa zlepšil, nie som so sebou spokojný. Mám natrénované približne rovnako ako vlani, keď som si utvoril osobný rekord, ale technicky sa mi zatiaľ veľmi nedarí, mám rozhádzaný aj rozbeh. Chcel by som do konca halovej sezóny ešte posunúť svoje maximum čo najviac,“ vravel po súťaži zverenec Martina Bercela.

Ženy: