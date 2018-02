V olympijskej dedine zaviala slovenská zástava

Slovenská výprava sa skompletizuje v druhý oficiálny súťažný deň ZOH 2018.

7. feb 2018 o 6:29 (aktualizované 7. feb 2018 o 9:04) TASR

PJONGČANG. Zástava Slovenskej republiky veje v medzinárodnej zóne horskej olympijskej dediny v Pjongčangu od stredajšieho poludnia.

V čase hlbokého spánku väčšiny národa zaznela po olympijskej slovenská hymna, nasledovaná azerbajdžanskou, macedónskou a filipínskou.

Vymenili si darčeky

Na námestí olympijskej dediny sa v mrazivom počasí zišlo utešené množstvo športovcov a sprievodu výpravy.

Jej šéf Roman Buček pre TASR zdôraznil, že v okolnostiach dňa vynikli prvky národnej kultúry, ktorými hosťujúca Kórejská republika obohatila program slávnosti:

"Som rád, že sa zišlo dosť športovcov a členov realizačných tímov, lebo v dopoludňajších hodinách majú svoje tréningové programy. Urobili si čas a zúčastnili sa.

Počasie sme mali veľmi pekné, takže sme si to mohli vychutnať."

S predstaviteľmi organizačného výboru si Buček na záver slovenskej sekvencie ceremónie vymenil darčeky:

"Jeden je maskot. Ten druhý... zatiaľ mi nie je jasné, čo to je, múdrejší budeme po preštudovaní letáčika. Je to ale súčasť národnej histórie, kórejskej kultúry. My sme odovzdali sklenenú plastiku s vyrytým emblémom Slovenského olympijského výboru."

Všetky tímy sa v rámci uvítacieho ceremoniálu podpísali na stenu "Staviame mosty", aj túto milú povinnosť absolvoval vedúci výpravy:

"K nápisu Slovenský olympijský tím som si dovolil pridať môj krátky podpis."

Slávnostné akcie pokračujú v piatok otvorením Slovenského domu v pobrežnom Kangnungu a otváracím ceremoniálom celého podujatia na Olympijskom štadióne v horskom rezorte Alpensia.

Výprava sa skompletizuje v nedeľu

Snímka z ceremónie vztyčovania vlajky v olympijskej dedine v Pjongčangu. (zdroj: TASR)

Z udalosti sa Roman Buček presúva opäť do víru manažovania výpravy. Dáva sa dokopy zostava športovej časti:

"Večer očakávame prvú časť hokejového tímu, do olympijskej dediny by mali doraziť pred polnocou. Zajtra potom druhá časť."

Hokejisti sú ubytovaní v prímorskej olympijskej dedine v Gangneungu.

Výprava sa skompletizuje v horskej dedine v druhý oficiálny súťažný deň, v nedeľu 11. februára po prílete lyžiara Andreasa Žampu s jeho servismanom.