Nóri si do Pjongčangu pribalili tisíce dávok liekov na astmu

Celkovo je výbava liekov Nórov oveľa rozsiahlejšia.

7. feb 2018 o 12:41 SITA

PJONGČANG. Nórsky olympijský výbor vzal do dejiska XXIII. ZOH, kórejského Pjongčangu, viac ako 6-tisíc dávok liekov na liečbu astmy.

Informovala o tom tamojšia verejnoprávna televízia NRK.

Celkovo je výbava liekov Nórov oveľa rozsiahlejšia, pretože športovci budú mať k dispozícii aj rôzne inhalátory a prostriedky, ktoré si sami pribalili do vlastnej batožiny.

"Vzali toľko, aby sa ubezpečili, že nič nebude chýbať. Aspoň nedôjde k zháňaniu liekov v lekárňach v Pjongčangu," myslí si bývalý lekár nórskych olympionikov Thor Oistein.

"Je pravda, že niektorých dávok je možno veľké množstvo. Chápem to. Máme celkovo 43 inhalátorov, ale či to aj niekto zo športovcov využije, to už je na nich," povedala Mona Kjeldsbergová, šéfka nórskeho lekárskeho štábu na ZOH 2018.

NRK požiadala o údaj o množstve liekov aj výpravy Švédska, Fínska a Nemecka. Zo získaných informácií vyplynulo, že Švédsko a Fínsko bude disponovať dovedna 600 dávkami lieku na astmu.

Druhá menovaná krajina má v zásobe celkovo desaťkrát menej medikamentov ako Nórsko.

"Keď budeme potrebovať niečo navyše, zoženieme to v olympijskej dedine. Vážnejšie prípady ošetrí olympijská klinika.

Za normálnych okolností nie je potrebné takéto veľké množstvo," povedal šéf Švédskeho olympijského výboru Peter Reinebo.