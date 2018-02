Slovenky budú mať nového trénera, Pakusza ako reprezentačný tréner končí

Zsolt Pakusza so Slovenkami absolvoval sto stretnutí.

7. feb 2018 o 16:23 SITA

Nezastaviteľná Barcelona vs. Bilbao naživo >>

BRATISLAVA. Zsolt Pakusza už nie je trénerom slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie, po desiatich rokoch sa vzdal tejto funkcie. Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Moje rozhodnutie nesúvisí s presvedčením, že by som ďalej nemal družstvu čo odovzdať. Bral som však do úvahy pozíciu manažéra vzdelávania, ktorá si vyžaduje s narastajúcim objemom, počtom študentov a významom stále viac času. Dospel som do bodu, keď viem, že na tieto dve pozície je jeden človek málo. Obe si vyžadujú stopercentný prístup, a tak považujem toto rozhodnutie za korektné voči sebe, hráčkam a tiež futbalovej verejnosti," povedal Pakusza.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Slovenkám chýbajú centimetre. Všetky súperky sú od nás vyššie, tvrdí tréner

"Tréner Zsolt Pakusza sa vzdal funkcie trénera ženskej reprezentácie po dohode s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom s tým, že sa už bude venovať iba vzdelávaniu vo funkcii manažéra vzdelávania - tak ako doteraz. Pokiaľ ide o jeho nástupcu, budeme sa snažiť vyriešiť vzniknutú situáciu so šéfom technického úseku Jánom Gregušom do dvoch týždňov," uviedol generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.

Štyridsaťjedenročný kouč viedol Slovenky v 100 stretnutiach.

Slovenské reprezentantky v 3. skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2019 do Francúzska figurujú na poslednej piatej priečke, na konte majú štyri prehry. Ich konkurentkami sú Holanďanky, reprezentantky Írskej republiky, Nórky a Severné Írky.