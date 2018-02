Kližan stratil náskok a podľahol Wawrinkovi, v Sofii skončil

Slovenský tenista vyhral prvý set.

8. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 8. feb 2018 o 21:11) SME.sk, SITA a TASR

SOFIA. Slovenský tenista Martin Kližan prehral za 120 minút dôstojne 6:4, 2:6, 3:6 so švajčiarskou jednotkou podujatia Stanom Wawrinkom vo štvrtkovom zápase osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Diema Xtra Sofia Open v bulharskej Sofii.

Dvojhra - 2. kolo (osemfinále): Stan Wawrinka (Švaj.-1) - Martin Kližan (SR) 4:6, 6:2, 6:3 /za 120 minút/

Dvadsaťosemročný Slovák sa trojnásobnému grandslamovému šampiónovi nerevanšoval za tesnú prehru 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 4:6, ktorú utŕžil v 1. kole na vlaňajších januárových melbournských grandslamových Australian Open.

Vo štvrťfinále narazí na šiesteho nasadeného Srba Viktora Troického.

O víťazovi úvodného setu rozhodol jeden brejk, Kližan ho dosiahol v siedmej hre. V deviatom geme na príjme nepremenil jeden setbal, v desiatom pri vlastnom podaní zužitkoval celkovo druhú takúto príležitosť.

V druhej časti Wawrinka brejkom a následným potvrdením ušiel na 4:1 a servis svojho protivníka získal ešte raz. Aj v rozhodujúcom treťom sete sa Wawrinka dostal do vedenia 4:1, na príjme opäť uspel vo štvrtej hre.

Kližan skorigoval na 3:5, no 32-ročný rodák z Lausanne nasledujúci gem ako podávajúci hráč zvládol a premenil prvý mečbal, i keď po komplikáciách (0:30).

"Bol to náročný zápas, presne taký som však očakával. Snažil som sa sústrediť na svoju hru. Od druhého setu som sa začal lepšie hýbať na dvorci a hral viac agresívne. Je to pre mňa cenné víťazstvo," povedal v prvom interview priamo na kurte Wawrinka, ktorý sa iba v januári vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením.

Kližan do tohto týždňa naposledy hral v hlavnej súťaži dvojhry na vrcholnej profesionálnej úrovni vlani v júli na Wimbledone na tráve v Londýne, v 1. kole podľahol Srbovi Novakovi Djokovičovi (3:6, 0:2 a skreč).

Držiteľ piatich singlových titulov z hlavného profiokruhu Kližan sa minulý týždeň vrátil do diania na challengeri vo francúzskom Quimperi.

