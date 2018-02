Najväčšiu Kuzminovej súperku trápi kašeľ, vadí jej aj večerný chlad

Fínka Kaisa Mäkäräinenová nerada súťaží pod umelým osvetlením.

8. feb 2018 o 12:24 SITA

PJONGČANG. Jednou z hlavných súperiek Anastasie Kuzminovej v súbojoch o medaily na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu bude Fínka Kaisa Mäkäräinenová.

Skúsená 35-ročná rodáčka z Ristijärvi na predchádzajúcich dvoch olympiádach neuspela, jej maximom je šieste miesto z pretekov s hromadným štartom v Soči 2014.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mäkäräinenová: Rada by som získala medailu

Počas ZOH 2014 ju trápil silný kašeľ a úplne zdravá nebola ani v záverečnej fáze prípravy na Pjongčang.

Prečítajte si tiež: Kúpa za horibilné sumy? Kuzminová najskôr dostávala minimálnu mzdu

"Nebolo to ideálne, doma som bola jeden týždeň chorá. Teraz je to lepšie, ale stále kašlem, najmä v noci. To som celá ja. Keď ma 'navštívi' malý vírus, tak to nikdy nie je malý vírus," povedala Mäkäräinenová.

Už v sobotu sa postaví na štart rýchlostných pretekov.

"Rada by som konečne získala medailu, ale ak v šprinte na strelnici sklopím všetky terče a skončím štvrtá, tak čo mám robiť? Bude to značiť, že to boli kvalitné preteky.

Musím sa sústrediť na svoje výkony a nemyslieť na nič iné," hovorí Mäkäräinenová.

Vhodnejšie televízne časy

Biatlonové súťaže v Pjongčangu sú naplánované na večerné hodiny miestneho času, preteky sa budú konať pod umelým osvetlením.

"Nerada strieľam pod svetlami, pretože podmienky nie sú vždy rovnaké. Odrazy sú úplne iné ako zvyčajne. Problém vidím aj v tom, že večer už bude poriadne chladno.

Ak by sme súťažili cez deň, bolo by teplejšie. Biatlon je však populárny šport a to so sebou prináša aj presuny súťaží do vhodnejších televíznych časov," doplnila Mäkäräinenová.

Vyjadrenia fínskej biatlonistky priniesol Olympijský informačný servis (OIS).