Barteková prijala fukcie v MOV napriek vyťaženiu. Váži si dôveru, tvrdí

Slovenská strelkyňa sa stala aj členku Etickej komisie MOV.

8. feb 2018 o 13:09 TASR

PJONGČANG. Danka Barteková má mimoriadne vyťažené pracovné obdobie, váhala prijať nové funkcie v olympijskom hnutí, ale prijala ich rada a ďakuje za dôveru.

Predovšetkým samotným kolegom-športovcom, ktorí ju v dejisku zimnej olympiády v Pjongčangu zvolili za podpredsedníčku Komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Slovenská strelkyňa sa stala aj členku Etickej komisie MOV. Túto funkciu bude ako reprezentantka športovcov zastávať do OH 2020 v Tokiu.

O post viceprezidentky komisie športovcov sa uchádzala po odstúpení bývalého francúzskeho vodného slalomára Tonyho Estangueta.

Ten zostal členom komisie do roku 2020, ale chce sa prioritne venovať prípravám OH 2024 v Paríži.

"Nebolo to pre mňa ľahké obdobie. Neprišlo to vo vhodnom čase, ale je to len raz za dva roky a po dlhom zvažovaní som sa rozhodla využiť dôveru športovcov v moju integritu.

Čo sa týka etickej komisie, tiež si to veľmi vážim. Mojou hlavnou úlohou bude dodržiavanie pravidiel a fair play," zdôraznila Barteková na štvrtkovej tlačovej konferencii v Slovenskom dome v Kangnungu.