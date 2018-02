Do Anglicka mal prestúpiť aj ďalší Slovák. Doteraz nevie, prečo to nevyšlo

Od vysnívaného prestupu ho delil jediný telefonát.

8. feb 2018 o 15:58 SITA

LUBIN. Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Polaček potvrdil, že bol v zime blízko k prestupu do tímu účastníka najvyššej anglickej súťaže Premier League Crystal Palace. Mal i iné ponuky, no vybral si Anglicko. S Crystalom Palace sa dohodol i na podmienkach, prestup sa napokon neuskutočnil.

"Veľmi som sa potešil, že sa o mojich výkonoch dozvedeli aj v Anglicku. Začalo sa to riešiť dosť neskoro a doteraz neviem, prečo sa to nestihlo. Boli sme už na všetkom dohodnutí. Môj manažér prišiel do Anglicka a zrazu to celé padlo," povedal 27-ročný gólman pre web sportinak.sk.

Od vysnívaného prestupu ho delil jediný telefonát, ktorý mal prijať v posledný deň prestupového obdobia.

"Čakal som naň celý deň. Bol som pripravený, že mi zavolajú, nasadnem do lietadla a pôjdem na lekársku prehliadku. Žiaľ, nedočkal som sa," uviedol Polaček, ktorý nevylúčil, že ešte stále je v možná zmena jeho pôsobiska.

"V kvalitnejších ligách sa síce už skončilo prestupové obdobie, stále sú nejaké krajiny v hre. Čakám, čo prinesú ďalšie dni a ak by sa nič neudialo, budem ďalej pokračovať v Lubine, kde mám platnú zmluvu do leta," dodal.

Zaglebie Lubin zimuje na 5. mieste najvyššej poľskej futbalovej súťaže so ziskom 32 bodov. Na čele je Legia Varšava s 38 bodmi.