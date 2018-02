Lašák: Guráž máme, tím sme poskladali odvážne

Slovenský súboj Hamšík vs. Škriniar len za 155€ >>

Bezmála dvadsať rokov bol slovenskou brankárskou ikonou. Podieľal sa na zisku prvej hokejovej medaily (na juniorských majstrovstvách sveta 1999) aj na úspechoch takzvanej zlatej generácie (striebro na MS 2000, titul na MS 2002 a bronz na MS 2003).

Ďalší veľký turnaj už absolvuje JÁN LAŠÁK na striedačke ako asistent reprezentačného trénera Craiga Ramsayho.

Prvýkrát idete na zimnú olympiádu v inej ako brankárskej pozícii. Cítite napätie?

"Keď som bol športovcom, cítil som o trochu väčšie napätie, lebo som vedel, čo ma čaká a aké to bude náročné. Teraz vďaka tomu, že mám aj množstvo iných povinností, ktoré musím ešte zvládnuť, tak nad tým toľko neuvažujem."

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovenský tím tvoria prevažne hokejisti z domácej a českej najvyššej súťaže, mnohí ho preto odpisujú. Čo sú podľa vás jeho najväčšie prednosti?

“ Dajte nám tri až päť rokov. Verím a cítim, že sa dejú veľké veci. Stretávajú sa ľudia, ktorým nejde o peniaze, ale o slovenský hokej. „ Ján Lašák, asistent Craiga Ramsayho

"Kolektívny výkon, dodržiavanie systému a mladícka rýchlosť by mohli byť devízou tohto tímu."

Aký výsledok na olympijskom turnaji by ste považovali za úspech?

"Všetci máme svoje sny. Mal som ich počas kariéry a mám ich aj teraz. Snívam o tom, že by sa nám mohlo podariť preniknúť medzi najlepšie štyri tímy. Minimálne štvrťfinále je naším cieľom. Nielenže sa tam chceme dostať, ale tam by sme sa aj mali dostať. Verím, že sa to podarí."

Ako funguje spolupráca s kanadským trénerom Craigom Ramsaym?

"Vynikajúco. Každému odporúčam, aby sa s ním chvíľu pozhováral. Je to studňa vedomostí, človek nasáva informácie počas rozhovoru. Je výborným rozprávačom, odovzdáva svoje skúsenosti akoby na tácke. Keď ho počúvam, len kývam hlavou a hovorím si, že toto sú neoceniteľné informácie."

V čom vidíte najväčší posun za pár mesiacov jeho pôsobenia na Slovensku?

"Jednoznačne v taktike a profesionalizme. Vždy, keď prídem na hokejový zväz, vidím ho, ako sleduje zápasy. Posledné majstrovstvá sveta má naštudované odpredu i odzadu. Pozná každého hráča, jeho silné a slabé stránky. Je to tvrdý profesionál."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ramsay: Či Slovensko nevypadne do béčka? To nemôžem sľúbiť

Na brankárskom poste bola najsilnejšia konkurencia. Podľa čoho ste vybrali trojicu do Pjongčangu?

"Išli sme podľa skúsenosti, ktorú máme, a takisto sme vychádzali z určitých pocitov. Jána Laca sme vybrali preto, lebo vieme, že je to turnajový brankár. Braňo Konrád si maximálne zaslúžil nomináciu. Nielenže v českej lige ťahá Olomouc, ale v príprave vždy, keď čelil tlaku, nesklamal a dokázal sa postaviť aj na hlavu.

Patrik Rybár má výbornú sezónu, aj minuloročné play-off. Keď sme potrebovali, aby zachytal v reprezentácii, neinkasoval. Svojimi výkonmi nás presvedčili."

Július Hudáček reagoval na nomináciu s výčitkou, že s ním vedenie tímu dostatočne nekomunikovalo. Hovorili ste odvtedy spolu?