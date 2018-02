Coutinho strelil svoj prvý gól za Barcelonu, pomohol jej k postupu do finále

Katalánsky veľkoklub sa vo finále domáceho pohára stretne s hráčmi FC Sevilla.

8. feb 2018 o 23:35 (aktualizované 9. feb 2018 o 9:32) SITA

VALENCIA. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili vo štvrtkovej odvete semifinále Španielskeho pohára 2017/2018 na ihrisku FC Valencia (2:0) a piatykrát po sebe prenikli do finále Copa del Rey.

Postup favorita zariadil Uruguajčan Luis Suárez. Minulý týždeň rozhodol o triumfe svojho mužstva (1:0), vo Valencii prihral na obidva zásahy hostí, ktoré zaznamenali Philippe Coutinho a Ivan Rakitič.

Finálový duel sa uskutoční 21. apríla v Madride, Barcelona sa v ňom stretne s FC Sevilla.

Španielsky pohár - semifinále: Valencia - FC Barcelona 0:2 (0:0)

Góly: 49. Coutinho, 82. Rakitič /prvý zápas 0:1, do finále postúpil FC Barcelona/

"Bol to môj šťastný deň. Niekoľko zápasov som sa snažil streliť prvý gól za Barcelonu. Konečne sa mi to podarilo. Čo je však najdôležitejšie, pomohol som ním mužstvu zvíťaziť. Proti Seville to bude skvelý, no zároveň ťažký zápas. Máme dostatok času na prípravu," vyhlásil podľa webu soccerway.com Brazílčan Coutinho, ktorý v zime prestúpil do Španielska z FC Liverpool.

"V prvom zápase sme strelili len jeden gól, neboli sme dostatočne efektívni. Privítal by som, keby sme nemuseli takto trpieť. Valencia nám svojimi protiútokmi spôsobila dosť starostí. Napriek tomu, že súper mal niekoľko šancí, zaslúžili sme si vyhrať," myslí si barcelonský kouč Ernesto Valverde.

Toho potešil premiérový presný zásah Coutinha v barcelonských farbách. Novica v tíme poslal na ihrisko až v 46. minúte.

"Videl som, že musím urobiť nejakú zmenu. André Gomes bol na ihrisku užitočný pre svoje fyzické predpoklady, ale potrebovali sme byť nebezpečnejší smerom dopredu, preto som na trávnik poslal Coutinha," doplnil Valverde.