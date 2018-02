Andrej Martin v pozícii kvalifikanta v Quite vyradil desiateho hráča sveta

Slovenský tenista sa postaral o veľké prekvapenie.

9. feb 2018 o 6:46 SITA, TASR

QUITO. Slovenský kvalifikant Andrej Martin zvíťazil za 67 minút 6:4, 6:2 nad jasne favorizovaným Španielom Pablom Carrenom-Bustom nasadeným ako prvým v stretnutí štvrtkového osemfinálového druhého kola dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 v ekvádorskom Quite.

Dvadsaťosemročný Martin, aktuálne 156. v singlovom renkingu, v minulosti proti 26-ročnému členovi najlepšej svetovej desiatky Carrenovi-Bustovi nehral.

Quito - osemfinále: Andrej Martin (SR) - Pablo Carreno-Busta (Šp.-1) 6:4, 6:2 za 67 minút

V piatkovom štvrťfinále ho vyzve 18-ročný francúzsky držiteľ voľnej karty Corentin Moutet (152.). Tiež to bude premiérová vzájomná konfrontácia. Účastník tretieho kola Roland Garros aj OH z roku 2016 Martin je vo svojom druhom štvrťfinále so štatútom ATP World Tour.

Zverenec českého kouča Jana Hernycha Martin už má na tomto špecifickom podujatí v nadmorskej výške 2850 metrov istotu prémiu 14 535 amerických dolárov pred zdanením a 57 bodov do hodnotenia vrátane zvládnutia dvojkolovej kvalifikácie.

V pondelok sa posunie prinajhoršom približne na 142. miesto, bude záležať na výsledkoch iných hráčov do konca týždňa.

"Bol to už môj tretí zápas v Quite, keďže som musel absolvovať aj kvalifikáciu a to bola moja výhoda. Kľúčom k víťazstvu bolo, že som bol už zvyknutý na tunajšie podmienky a hralo sa mi v nich veľmi dobre," citovala oficiálna stránka ATP slová Martina