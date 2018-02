Kedysi si hráči robili skupinky. Teraz ich Šatan a Ramsay rozdelili

Nemusíme mať spoločné záujmy, dôležité je, aby sme mali podobný režim, hovorí obranca Dominik Graňák.

9. feb 2018 o 7:26 Juraj Berzedi

Slovenský súboj Hamšík vs. Škriniar len za 155€ >>

PJONGČANG. Kanadský tréner Craig Ramsay mení nielen hernú filozofiu slovenských hokejistov, ale aj zaužívané pravidlá.

Hráči boli zvyknutí, že na vrcholných podujatiach si sami vyberali, s kým budú na izbe. Teraz to už neplatí.

Ramsay spolu s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom určili, kto bude s kým počas olympiády bývať.

Slováci majú k dispozícii trojizbové bunky, na ktorých bývajú štyria hokejisti. Skúsenejší majú výhodu, môžu bývať na jednotke. Mladší sa musia o izbu podeliť.

„Nikto nevedel, do čoho ide. Po príchode do olympijskej dediny som hráčom prečítal, kto s kým bude bývať. Zasmiali sa a niektorí len poznamenali - s tebou vydržím. Zobrali to profesionálne,“ vravel Miroslav Valíček, generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V minulosti sa robili skupinky