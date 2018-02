Los Angeles sa naďalej snaží vymeniť Gáboríka do iného klubu

Problémom klubu môže byť zmluva slovenského hokejistu.

9. feb 2018 o 10:43 TASR

LOS ANGELES. Vedenie klubu NHL Los Angeles Kings sa naďalej snaží vymeniť slovenského hokejistu Mariána Gáboríka. Problémom môže byť jeho zmluva s priemerným ročným zárobkom 4,875 milióna dolárov, ktorá mu vyprší až po sezóne 2020/2021.

Ako informoval portál thefourthperiod.com, Kings by chceli zrealizovať trejd pred uzávierkou výmien, ktorá je 26. februára.

Kings sa snažili vymeniť Gáboríka už v minulom ročníku, no nedokázali nájsť záujemcu, ktorý by ponúkol adekvátnu protihodnotu. Nakoniec mu dali možnosť zostať v klube a oživiť kariéru, no to sa mu zatiaľ nepodarilo.

Skúsený krídelník sa síce po návrate po operácii rozbehol nádejne, no potom sa jeho produktivita zastavila a v uplynulých stretnutiach sa dokonca nedostal do zostavy Kings.

Zatiaľ nie je známe, či kalifornský klub mal nejaké seriózne rokovania s inými tímami, no podľa zámorských médií je Gáborík určite k dispozícii potenciálnym záujemcom.

Gáborík v prebiehajúcej sezóne odohral za Los Angeles 28 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za sedem gólov a rovnaký počet asistencií.