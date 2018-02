Lipták verí Kužmovej, jej duel s Vichľancevovou otvorí zápas Slovensko - Rusko

Favoritom na celkové víťazstvo je domáci tím.

9. feb 2018 o 11:38 (aktualizované 9. feb 2018 o 16:40) Ondrej Gajdoš

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom

BRATISLAVA. Slovenské tenistky majú v Pohári federácie s Ruskom nepriaznivú zápasovú bilanciu 0:3, ale počas tohto víkendu dostanú v súboji 1. kola II. svetovej skupiny v Bratislave výhodnú príležitosť na obrat.

Rusky prišli s výrazne omladenou zostavou bez svojich siedmich najlepších hráčok, a tak je domáci tím s hráčkou top 20 Magdalénou Rybárikovou papierovým favoritom.

Piatkový žreb rozhodol, že zápas otvorí dvojica Viktória Kužmová (121. vo WTA) - Natalia Vichľancevová (94.), po nich nastúpi Rybáriková (18.) proti Anne Kalinskej (150.).

Kužmová už raz Vichľancevovú zdolala

„Rusko je veľká krajina a pre nás je to vždy veľká výzva, aby sme ju zdolali. Niekoľkokrát sme boli k tomu veľmi blízko,“ povedal kapitán Slovenska Matej Lipták.

Slovensko - Rusko: Sobota 10. februára (od 15:30): Viktória Kužmová - Natalia Vichľancevová

Magdaléna Rybáriková - Anna Kalinská Nedeľa 11. februára (od 15.00): Magdaléna Rybáriková - Natalia Vichľancevová

Viktória Kužmová - Anna Kalinská

Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová - Veronika Kudermatovová, Aleksandra Potapovová

Pred piatimi rokmi bol na lavičke v semifinálovom stretnutí svetovej skupiny v Moskve, keď slovenský tím po výhrach Daniely Hantuchovej a Dominiky Cibulkovej viedol po prvom dni 2:0, ale domáce hráčky v nedeľu vyhrali všetky tri zápasy a postúpili do finále.

„Je pravda, že podľa rebríčkového postavenia sme na tom lepšie ako súperky, no v Pohári federácie renking nie je podstatný. Rozhodne sa na dvorci,“ tvrdí Lipták.

Z vyrovnanej trojice Jana Čepelová, Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová si na post druhej singlovej hráčky vybral 19-ročnú debutantku Kužmovú. „Pre Viki je lepšie, ak nastúpi na svoju premiéru v situácii, keď ešte nepôjde o rozhodujúci bod,“ vysvetľoval kapitán.

„Je vo veľmi dobrej forme a pocitovo mi sedí proti ruským súperkám viac ako ďalšie naše hráčky, ktoré prichádzali do úvahy. Navyše Kužmová minulý týždeň na turnaji v Petrohrade zdolala Vichľancevovú. Verím, že nás teraz naštartuje správnym smerom,“ dodal Lipták.

Rybáriková bojuje s bublinami

Rybáriková sa vracia do fedcupového tímu po troch rokoch, prebrala úlohu líderky. Po zdravotných ťažkostiach z januárového Australian Open sa už cíti lepšie.

„Mala som problém s chrbtom, ktorý mi trochu tuhne,“ vravela.

„Som zvyknutá hrať s drobnými boliestkami, nemalo by ma to limitovať. V príprave mi viac prekážali nerovnosti na kurte, bubliny, od ktorých sa loptička odrážala nepredvídateľným smerom. Raz sa zošmykla dole, inokedy vyskočila hore. Na turnajoch som sa s takým niečím nestretla. Je to škoda. V domácom prostredí by sa nám malo hrať najlepšie. Ale je pravda, že rovnako sú na tom aj naše súperky.“

Slovenský tím (vľavo) a ruský tím. (zdroj: TASR)

Rybárikovú až tak neprekvapilo, že Rusky prišli bez svojej elity. S viacerými hráčkami sa rozprávala na turnajoch a vedela, že Svetlana Kuznecovová (19. v rebríčku), Anastasia Pavľučenkovová (22.) či Maria Šarapovová (41.) budú v tíme chýbať.

Nakoniec absentujú aj Jelena Vesninová (23.), Daria Kasatkinová (24.), Jekaterina Makarovová (36.) a Jekaterina Alexandrovová (85.).

„Naša šanca na víťazstvo stúpla, ale musíme to dokázať na dvorci,“ doplnila Rybáriková. V slovenskom tíme odmietla účasť Dominika Cibulková (26.).

Myskinová verí mladým hráčkam

Kapitánka ruského tímu Anastasia Myskinová chcela prísť na Slovensko so silnejším výberom, ale špičkové hráčky dali prednosť individuálnej kariére.

Prečítajte si tiež: Láka ju psychológia. Kužmová stúpa v rebríčku, škola musí ísť bokom

„Fed Cup je ťažká súťaž, prináša veľa emócií a tlaku na dievčatá. Musia sa to naučiť zvládať,“ vravela bývalá svetová dvojka a víťazka Roland Garros 2004. „Kalendár hráčok je nabitý. Pýtali sme sa ich, či nastúpia. Povedali nie, a tak sme stavili na mladé tenistky. Žiadna z nich nemá viac ako dvadsať rokov. Bude to pre ne dobrá skúsenosť a som presvedčená, že ukážu svoju najlepšiu hru.“

Zo štvorice v Bratislave odohrali Vichľancevová, Kalinská a Kudermetovová v Pohári federácie po jednom zápase, kým 16-ročnú Potapovovú čaká premiéra.

Víťaz zápasu postúpi do baráže o účasť v elitnej 8-člennej svetovej skupine..