Kamsahamnida namiesto thank you

Kórejskí taekwondisti naberali silu z bryndze.

9. feb 2018 o 14:47 Juraj Berzedi

Nesmelo si ich brali z podnosov, jeden po druhom. Na ich tvárach bolo vidieť neistotu z nepoznaného. Najskôr ovoňali a jemne si odhryzli. Po prvom kúsku sa niektorí zamračili, ale pokračovali ďalej.

Bolo zaujímavé sledovať, ako malí taekwondisti z Južnej Kórey ochutnávajú pri otvorení Slovenského olympijského domu v Pjongčangu bryndzovú či oškvarkovú nátierku.

Po zjedení mali na tvári úsmev a zdvíhali palec nahor. „Úžasné,“ povedal po anglicky asi osemročný chlapec.

To, že sú ľudia mocní z bryndze, ako sa spieva v pesničke od Elánu, ukázali onedlho v kimonách, keď rukami i nohami rozbíjali drevené dosky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



O niečo starší Kórejčania si zase nevedeli vynachváliť bryndzové halušky či krásu slovenských žien v krojoch z Gerlachova a Valalík.

Vo vnútri Slovenského domu zaujali obrazy, na ktorých sú ženy s partou, čo je slovenská svadobná čelenka. „Cena obrazov dokáže vystúpiť až na 30-tisíc eur,“ priznala speváčka Veronika Strapková, ktorá sa na jednom z nich nachádza.

Pri spievaní ľudovej piesne Chodila dievčina sa k nej pridal aj slovenský prezident Andrej Kiska. Po slávnostnom otvorení si sadol k jednému stolu s lotyšským kolegom Raimondsom Vejonisom.

Medzi hosťami boli aj viacerí medailisti z olympijských hier, napríklad Valerij Borzov, dvojnásobne zlatý šprintér z Mníchova 1972, a jeho manželka Ľudmila Turiščevová, nástupkyňa Věry Čáslavskej v gymnastike.

Domáci sa snažili naučiť niečo po slovensky, my zase po kórejsky. Na slove kamsahamnida, čo znamená ďakujem, som si lámal trochu jazyk, ale odteraz ho môžem používať namiesto anglického thank you.