Kuzminová môže dokázať, čo sa nepodarilo ani Björndalenovi

Slovenské biatlonistky čaká hneď v prvý deň olympijských hier súťaž v šprinte.

9. feb 2018 o 12:34 Miloslav Šebela

PJONGČANG, BRATISLAVA. Biatlonové súťaže na olympiáde sleduje čoraz viac Slovákov. Magnetom už nie sú len hokejové zápasy či alpské lyžovanie.

Šprint žien na olympiáde vo Vancouveri so zlatým záverom sledovalo okolo 160-tisíc divákov. O štyri roky neskôr v Soči to už bol štvornásobok: 630-tisíc ľudí.

Sobotňajší biatlonový prenos z Pjongčangu môže byť rekordný. Anastasia Kuzminová bude bojovať o zlatý hetrik.

Vietor sa na strelnici krúti

V Pjongčangu sa svojím spôsobom začala Kuzminovej kariéra nanovo. Po materskej prestávke a získaní slovenského pasu naskočila do Svetového pohára krátko pred majstrovstvami sveta 2009. Konali sa práve v Pjongčangu. A nečakane získala striebro.

Trate v kórejskom stredisku patria medzi najnáročnejšie. Na krátkom okruhu je niekoľko strmých kopcov. V šprinte bude celkové prevýšenie okolo 150 metrov.

„Nechcem nič sľubovať, ale pracujem na tom, aby forma v Pjongčangu bola a udržala som si ju. Budem bojovať o každú sekundičku a o každé jedno miesto,“ vravela Kuzminová pred odletom do Kórey.

Slovenskej biatlonistke vždy náročné trate svedčali. Čím je profil extrémnejší, tým vie súperkám bežecky nadeliť väčšiu stratu. Problémom je však pjongčanská strelnica.

„Je veterná. Dosť tam fúka a vietor sa nepríjemne točí,“ upozorňuje trénerka Anna Murínová. Práve to môže z pretekov urobiť lotériu. Ak bude fúkať viac alebo sa vietor bude meniť, môžu prepadnúť aj favoriti.

„Strelnica je dosť zradná. Úplne iná ako ostatné. Za posledné roky som si hádam iba raz nemusel upravovať zbraň. Na pohode mi to nepridalo,“ opisoval biatlonista Martin Otčenáš.

Mrznú im ruky

Celá trať je kopcovitá. Leží netradične na golfových ihriskách. Biatlonistom by to mohlo byť jedno. Lenže pri vlaňajšej previerke vo Svetovom pohári sa na niektorých miestach stalo, že sneh sa zmiešal s pieskom, ktorý je na niektorých miestach ihriska.

To výrazne ovplyvnilo kvalitu tratí. Na olympiáde by sa to však nemalo opakovať.

Netradičné na biatlonových súťažiach v Pjongčangu je to, že všetky sa budú konať až po západe slnka. Bude sa súťažiť pod umelým osvetlením a pretekárov bude trápiť chlad.

Po západe slnka klesá teplota k mínus desiatim stupňom. Na tréningoch to biatlonistom spôsobovalo problémy.

„V rukaviciach im mrznú prsty. Pred streľbou si niekedy necítia spúšťací prst,“ tvrdil tréner mužov Milan Gašperčík.

Sanitra: Medaila musí prekvapiť

Kto je najväčšou favoritkou sobotňajších pretekov?