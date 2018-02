Číňania chcú opäť Messiho. Majú nový plán, vďaka ktorému by ho mohli získať

Messi do Číny? Tamojší klub ho chce získať prostredníctvom krajanov.

9. feb 2018 o 13:20 SITA

LANG-FANG. Čínsky futbalový klub Che-pej China Fortune má údajne plán, ako zlanáriť do svojich služieb argentínskeho útočníka Lionela Messiho. Výstupná klauzula 30-ročného rodáka z Rosaria, ktorá činí 700 miliónov eur, pre Číňanov nepredstavuje problém.

Oveľa zložitejšie však bude presvedčiť Messiho, aby sa rozhodol prestúpiť na Ďaleký východ. Funkcionári klubu z mesta Lang-fang už zdanlivo podnikli kroky, ako to docieliť.

Už minulý rok v lete Che-pej China Fortune ponúkol Messimu zmenu dresu. Predstavitelia tohto klubu mu vtedy ponúkli astronomickú gážu 2 milióny eur týždenne. Ani táto cifra však Messiho nepresvedčila.

Číňania si preto povedali, že na to pôjdu inak.

Ku kanonierovi Ezequielovi Lavezzimu v januári získali ďalšieho Argentínčana Javiera Mascherana. Obaja patria medzi dobrých priateľov opory FC Barcelona a čínsky klub ich chce použiť pri presviedčaní Messiho.

Navyše, trénerom mužstva je krajan spomenutej trojice Manuel Pellegrini.

Kapitán argentínskej reprezentácie Messi prednedávnom naznačil, že ak by mal odísť z Barcelony, uvítal by pôsobenie v novom klube Davida Beckhama sídliacom v Miami, ktorý by mal pribudnúť na mapu Major League Soccer v roku 2020.

