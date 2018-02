Slovenský futbalista v Poľsku kritizoval šéfa klubu, preradili ho do rezervy

Znechutil mi futbal, vravel Jaroslav Mihalík o prezidentovi Cracovie Krakov.

9. feb 2018 o 13:50 SITA

KRAKOV. Poľský futbalový klub Cracovia Krakov po ukončení zimnej prípravy preradil slovenského reprezentanta Jaroslava Mihalíka do B-mužstva. Dvadsaťtriročnému rodákovi zo Spišskej Novej Vsi navyše dal pokutu viac ako 40-tisíc zlotých (približne 10-tisíc eur, pozn.).

Niekdajší hráč MŠK Žilina a českého klubu Slavia Praha pred niekoľkými dňami verejne kritizoval prezidenta Cracovie Janusza Filipiaka. V interview pre Przeglad Sportowy okrem iného vyhlásil, že najvyšší funkcionár krakovského klubu mu znechutil futbal.

Mihalík myslel predovšetkým situáciu z konca uplynulej sezóny, keď sa mal po hosťovaní v Cracovii vrátiť naspäť do Slavie Praha, ktorej bol kmeňovým hráčom. Vydarené ME hráčov do 21 rokov v Poľsku však spôsobili, že Krakovčania zmenili názor.

“ Snívam o pôsobení v zahraničnej lige, najlepšie španielskej. Neskrývam, že prezident klubu Filipiak mi svojím konaním trochu znechutil futbal. „ Jaroslav Mihalík

Napokon si uplatnili na hráča opciu a získali ho za 850-tisíc eur na trvalý prestup.

"Cracovia nikdy predtým nedala toľko za jedného hráča. Mal som pocit, že som zahral dobrý zápas proti Poľsku a funkcionári trochu zmenili názor. Tréner Probierz mi počas turnaja napísal: 'Uvidíme sa v Krakove. Chcem, aby si bol mojím hráčom'. Zaimponovalo mi to," priznal pred pár dňami.

"Videl som, že si cení moje schopnosti. Som však úprimný človek, a tak som mu odpísal, že nemám záujem pôsobiť v Krakove a chcem odísť. Neskôr som sa stretol s trénerom aj prezidentom klubu. Pánovi Filipiakovi som povedal: 'Môžete ma kúpiť, ale akonáhle dostanem ponuku, chcem odísť'. Odpovedal mi, že v tom nevidí problém, pretože má na mňa dve dobré ponuky," prezradil.

"Myslel som si, že Cracovia má chce kúpiť za 850-tisíc eur a následne predať drahšie. Bohužiaľ, neskôr sa ukázalo, že prezident nehovoril pravdu. Dopočul som sa, že neexistovali žiadne ponuky, alebo ak aj nejaké prišli, možno on sám ich za mojím chrbtom odmietol a mne povedal niečo iné," pokračoval Mihalík.

"A tak som teraz tu, aj keď nechcem. Snívam o pôsobení v zahraničnej lige, najlepšie španielskej. Neskrývam, že prezident klubu Filipiak mi svojím konaním trochu znechutil futbal," dodal Mihalík, ktorý má v Krakove platný kontrakt do 30. júna 2021.

Slovenský krídelník sa v podobnom duchu vyjadril už v novembrovom rozhovore pre Gazetu Krakowskú. Vtedy sa ho ešte tréner Michal Probierz zastal. Verejnosti prezradil, že si s hráčom pohovoril a Mihalík ho ubezpečil, že jeho slová boli nesprávne pochopené.

Mihalíkovi to však už druhýkrát neprešlo. Po návrate zo sústredenia v Turecku ho v klube presunuli do druhej tréningovej skupiny, kde zarezávajú juniori a hráči, pre ktorých tréner Probierz nemá miesto v A-mužstve.

Ako referoval web sport.onet.pl, Mihalík počas sústredenia nevstával na raňajky a provokoval trénerský štáb. Touto hrou si údajne chcel vymôcť ukončenie zmluvy zo strany klubu.