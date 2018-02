Brankár Rodák predĺžil zmluvu s Fulhamom

Mládežnícky reprezentant sa dohodol na predĺžení vzájomnej spolupráce do leta 2020.

9. feb 2018 o 16:26 SITA

LONDÝN. Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Marek Rodák sa s vedením svojho zamestnávateľa, londýnskeho FC Fulham, dohodol na predĺžení vzájomnej spolupráce do leta 2020.

Informuje o tom web tohto účastníka druhej najvyššej anglickej súťaže The Championship s dôvetkom, že dohodu už spečatili podpisom kontraktu.

Dvadsaťjedenročný brankár prišiel do Fulhamu v januári 2013 z rodných Košíc. V aktuálnom ročníku je na sezónnom hosťovaní v treťoligovom Rotherhame United, dosiaľ odchytal 20 z 30 ligových zápasov.

V auguste súťažne debutoval v A-tíme Fulhamu v zápase 1. kola Ligového pohára na pôde Wycombe Wanderers, "chalupári" zvíťazili 2:0 a Rodák si udržal čisté konto. V minulosti hosťoval aj vo Farnborough, Wellingu United a klube Accrington Stanley.

"V prvom rade som veľmi rád, že som podpísal novú zmluvu s Fulhamom. Vždy som tu bol šťastný, a to je dôvod, pre ktorý som sa rozhodol zostať. Prišiel som sem ako 16-ročný, hral som za tím do 18 rokov a rezervu a v tejto sezóne za A-tím v Ligovom pohári; bola to pre mňa skvelá skúsenosť a verím, že ďalšie pribudnú čoskoro," skonštatoval člen kádra SR "21".

"Počas tejto sezóny sa nám v Rotherhame darí, hráme dobrý futbal a víťazíme. Dúfam, že aj naďalej sa budeme držať na najvyšších priečkach. Mojím cieľom je vybojovať pre Rotherham postup do II. ligy a verím, že aj Fulham postúpi. To by bolo pre oba kluby výborné," doplnil Rodák.

Fulham aj Rotherham figurujú vo svojich ligových súťažiach na 5. priečkach.