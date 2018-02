Kužmovej debut vo Fed Cupe nevyšiel, prvý bod získalo Rusko

Slovenská dvojka podľahla Natalii Vichľancevovej.

10. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 10. feb 2018 o 20:07) SME.sk, TASR

Slovensko - Rusko 0:1 Viktória Kužmová - Natalia Vichľancevová 4:6, 2:6 (online >>)

BRATISLAVA. Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre zápasu 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie s Ruskom 0:1.

O úvodný bod pre hostky sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila ruská jednotka Natalia Vichľancevová, ktorá zdolala slovenskú fedcupovú debutantku Viktóriu Kužmovú 6:4, 6:2.

V druhom singli si zmerajú sily slovenská jednotka Magdaléna Rybáriková a ruská dvojka Anna Kalinská.

Súperke odplatila nedávnu prehru

Kužmová predvádzala v úvode zápasu atraktívny tenis, hrala rýchlo a agresívne. V treťom geme prelomila podanie Vichľancevovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:1.

Ruska však v ďalších minútach zlepšila podanie i returny, začala mať navrch aj v dlhších výmenách a otočila na 5:3.

V deviatej hre síce stratlla servis, no pri Kužmovej podaní dotiahla prvý set do úspešného konca, keď profitovala z nevynútených chýb Slovenky.

V druhom dejstve Vichľancevová odskočila Kužmovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Súperke odplatila prehru z finále kvalifikácie turnaja WTA v Petrohrade.

Slovenky ešte Rusky nikdy nezdolali

Kužmová priznala, že Vichľancevová bola na dvorci lepšia. "Hrala veľmi dobre, nerobila takmer žiadne chyby. Bol to úplne iný zápas ako v Petrohrade. Tam všetko padalo mne, teraz zasa jej," priznala Kužmová.

"Za stavu 3:1 tam zahrala niekoľko skvelých úderov, servovala oveľa lepšie ako na domácej pôde. Nebola som pred zápasom nervózna. Snažila som sa nemyslieť na to, že to je moja fedcupová premiéra, no duel mi nevyšiel podľa mojich predstáv, hoci som nepodala zlý výkon," dodala.

Nedeľňajší program: /od 15:00/ Magdaléna Rybáriková - Natalia Vichľancevová Viktória Kužmová - Anna Kalinská Jana Čepelová, Anna Karolína Schmiedlová - Veronika Kudermetovová, Aleksandra Potapovová

Vichľancevová bola po zápase spokojná: "Vedela som, že hoci som s Kužmovou v Petrohrade prehrala, v Bratislave ju môžem zdolať. Som rada, že som zvládla úlohu tímovej líderky a získala pre Rusko prvý bod. Počula som nejaké ponosy na povrch, na ktorom sme hrali, no podmienky boli rovnaké. Treba sa vždy sústrediť na svoj výkon."

Vo fedcupovej histórii ide už o štvrtý vzájomný zápas oboch krajín, v troch predchádzajúcich boli úspešné Rusky. Doposiaľ posledný raz sa oba tímy stretli v semifinále svetovej skupiny v apríli 2013 v moskovskom Krylatskom.

Slovenky viedli po úvodných dvojhrách 2:0, Rusky však zápas otočili. Rozhodujúci bod vybojovali vo štvorhre výborné deblistky Makarovová s Vesninovou.

