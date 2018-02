Nagy a Listopadová sa stali najlepšími bazénovými plavcami za rok 2017

Hlasy laureátov:

Richard Nagy, najlepší plavec roka: "Teším sa z tejto ceny, je to pre mňa zadosťučinenie. Ale tento rok to bolo určite tesnejšie. Tomáš sa opäť rozbehol a aj Marekovi sa darilo. Budem sa musieť snažiť oveľa viac, aby som tu stál na prvom mieste aj o rok."

Juraj Zaťovič, najlepší vodný pólista roka: "Je to pre mňa veľké zadosťučinenie. Túto cenu si veľmi vážim, prišla na sklonku mojej vodnopólovej kariéry."

Tomáš Klobučník, druhý najlepší plavec roka: "Pomaly sa dostávam do formy, v ktorej som bol kedysi. Sezónu som si užil, podarilo sa mi priblížiť k osobákom. V nasledujúcej sezóne som odhodlaný drieť ďalej."

Irena Adámková, prezidentka SPF: "Bol to pre nás ťažký rok. Spojili sme dokopy všetky plavecké športy, lebo nám to prikázal zákon. Boli ľudia, ktorí tvrdili, že to nepôjde. Ale dokázali sme, že prácou a chcením ide všetko. Som rada, že o rekordy sa nestarali len seniori, ale aj mladšie kategórie."