Federer sa predstaví v Rotterdame, môže byť najstaršou jednotkou v histórii

Švajčiar potrebuje tri víťazstvá, aby predstihol Rafaela Nadala.

10. feb 2018 o 6:51 SITA

ROTTERDAM. Švajčiarsky tenista Roger Federer sa na základe voľnej karty predstaví na budúcotýždňovom podujatí ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament na tvrdom povrchu v holandskom Rotterdame.

Znamená to, že k 19. februáru sa môže stať staronovou svetovou jednotkou.

Tridsaťšesťročný bazilejský rodák (teraz druhý v počítačovom poradí) bude hrať na tomto turnaji deviaty raz. V sezónach 2005 a 2012 získal titul.

Dosiaľ naposledy sa predstavil v Rotterdame pred piatimi rokmi a vo štvrťfinále ho ako obhajcu trofeje vyradil Francúz Julien Benneteau.

Potrebuje tri víťazstvá

Federer si ako jednotka podujatia zmeria v prvom kole sily s kvalifikantom, pričom do úvahy zatiaľ prichádza aj Slovák Martin Kližan.

V osemfinálovom druhom kole by hral s lepším z duelu Philipp Kohlschreiber (Nem.) - Karen Chačanov (Rus.) a vo štvrťfinále s krajanom Stanom Wawrinkom nasadeným ako piatym alebo s niekým z domáceho tria Robin Haase, Thiemo de Bakker, Tallon Griekspoor.

"Sme nadšení, že Roger si v poslednej chvíli zvolil naše podujatie. Po jeho fantastickom výsledku na Australian Open je úžasné, že sa predstaví v Rotterdame," povedal riaditeľ podujatia Richard Krajicek pre web turnaja.

302 týždňov dokopy strávil počas kariéry na čele svetového rebríčka Roger Federer.

Naposledy však bol svetovou jednotkou 4. novembra 2012.

"Toto podujatie je pre mňa výnimočné. Spomínam si, ako som na ňom hral v roku 1999. Bol to jeden z prvých turnajov, na ktorom som dostal šancu skúsiť to na vrcholnej medzinárodnej úrovni. Teší ma, že sa zapojím do osláv 45. ročníka," skonštatoval čerstvo už 20-násobný grandslamový šampión Federer, ktorý v januári triumfoval na grandslamovom Australian Open v Melbourne.

Federer dostal tzv. A+ wildcard, ktorou disponuje každé podujatie ATP World Tour 500 pre určitú kategóriu hráčov, vysvetlila internetová stránka turnaja.

Pavúk má 32 mien bez voľného žrebu na prvé kolo, takže Švajčiar potrebuje tri zápasové úspechy na predstihnutie španielskeho lídra renkingu Rafaela Nadala. Za semifinále v Rotterdame by dostal 180 bodov, zaostáva o 155 bodov.

Môže byť najstaršou jednotkou v histórii

Víťaz 96 turnajov vo dvojhre Federer bol doteraz na vrchole počítačového poradia rekordných 302 týždňov, ale naposledy už 4. novembra 2012.

Stal by sa najstaršou jednotkou v histórii. Dosiaľ ňou z historického hľadiska je vo veku 33 rokov Američan Andre Agassi.

Okrem toho by sa Federer ocitol aj na čele ďalších dvoch štatistík: bol by prvý podľa času, ktorý uplynul od premiérového po posledný výskyt na špici (zatiaľ Nadal 9 rokov a 184 dni - prerátané do nedele 18. februára, u Federera by to bolo enormných 14 rokov a 17 dní), aj podľa času medzi dvoma obdobiami na čele rebríčka (Agassi 3 roky a 142 dni, u Federera by to bolo 5 rokov a 106 dní).

Dvojkou podujatia v Rotterdame je Bulhar Grigor Dimitrov, trojkou Nemec Alexander Zverev a štvorkou Belgičan David Goffin. Titul bude obhajovať Francúz Jo-Wilfried Tsonga. Ako osmička turnaja začne proti kvalifikantovi.