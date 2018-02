Cleveland obmenil káder a s prehľadom zvíťazil

Basketbalisti Cavaliers vyhrali v Denveri o šestnásť bodov.

10. feb 2018 o 8:14 SITA

NEW YORK. Cleveland napriek prievanu v kádri zvíťazil v Atlante 123:107 v piatkovom stretnutí zámorskej basketbalovej NBA. Cavaliers v závere prestupového obdobia opustilo šesť hráčov, prišli štyria.

Najväčšia hviezda hostí LeBron James sa predviedol triple-double, keď dosiahol 22 bodov a pridal 12 doskokov a 17 asistencií.

“ Ani si nepamätám, kedy sa mi takto darilo. „ Kyle Korver, basketbalista Clevelandu

Strelecky sa ešte viac darilo veteránovi Kyleovi Korverovi.

Tridsaťšesťročný krídelník prispel k triumfu 30 bodmi, iba dva mu chýbali k vyrovnaniu kariérneho maxima. "Dnes mi to padalo, ani si nepamätám, kedy sa mi takto darilo," povedal Kyle Korver. "Hrali sme ako tím. Dopredu aj dozadu sme ťahali za jeden povraz," doplnil ho LeBron James.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Za Houston žiaril najmladší

Victor Oladipo doviedol Indianu k víťazstvu v Bostone 97:91. Dvadsaťpäťročné krídlo sa blyslo 35 bodmi, navyše pridalo 10 doskokov.

Pacers kontrolovali tri štvrtiny zápasu, po 36 minútach viedli o 24 bodov. V závere sa však domáci prebudili, v poslednom dejstve sa dostali na chvíľu aj do vedenia, no Indiana napokon zabrala a doviedla duel do víťazného konca.

"Dnes sme si počínali dobre, obzvlášť, keď sme začali zaostávať. Dokázali sme upokojiť hru a uspieť," zhodnotil Oladipo. "Nemali sme nárok," stručne a výstižne skonštatoval ťahúň Celtics Kyrie Irving, ktorý nastrieľal 21 bodov.

Victor Oladipo (v žltom) zakončuje cez Kyrieho Irvinga. (zdroj: TASR/AP)

Houston potvrdil úlohu favorita a zdolal domáci Denver 130:104. V piatok sa zaskvel Švajčiar Clint Capela.

Najmladší člen kádra Rockets si pripísal 23 bodov a 25 doskokov a prvýkrát v kariére pokoril hranicu 20 bodov a doskokov v jednom zápase.

V najmladšieho hráča tímu sa mu to podarilo ako prvému po Hakeemovi Olajuwonovi. Ten to dosiahol pred 33 rokmi, dal 30 bodov a 25 doskokov.

Prečítajte si tiež: Cleveland vo veľkom menil káder. Odišli Thomas aj Wade, prišiel objav sezóny

Capela pritom nezačal ideálne, keď na začiatku duelu kazil jednoduché lopty.

"Aj sme na neho zakričali, pretože pred play-off si nemôžme dovoliť strácať body pod košom," priznala hviezda hostí James Harden. Dvadsaťosemročný rozohrávač bol s 28 bodmi tradične najlepším strelcom svojho mužstva.

Griffin neuspel proti bývalému tímu

Prvú prehru v novom pôsobisku utrpel Blake Griffin a hneď proti svojmu bývalému tímu. Jeho Detroit na vlastnej palubovke podľahol Los Angeles Clippers o sedem bodov v pomere 95:108.

"Nehrali sme podľa našich predstáv. Ani ja nie som so sebou spokojný. To je však NBA. Mali sme dobrú sériu, zajtra začína nový deň," povedal Griffin.

Konto Clippers zaťažil 19 bodmi.

Blake Griffin (vpravo) blokuje zakončenie Montrezla Harrella. (zdroj: TASR/AP)

NBA - piatok:

Detroit - Los Angeles Clippers 95:108 (30:31, 26:21, 24:25, 15:31)

Najviac bodov: Bullock (5 trojok) a Griffin po 19, I. Smith 15 - L. Williams 26, Harrell 18, Rivers a Gallinari po 16

Houston - Denver 130:104 (35:23, 28:23, 34:24, 33:34)

Najviac bodov: Harden 28 (5 trojok, 11 asistencií), Capela 23 (25 doskokov), G. Green 16 - Lyles 24, Jokič 14, Chandler 11

Philadelphia - New Orleans 100:82 (32:14, 24:27, 28:11, 16:30)

Najviac bodov: Embiid (16 doskokov) a Šarič po 24, Redick 15 - Clark 15, A. Davis 14, D. Miller 13

Atlanta - Cleveland 107:123 (27:31, 29:30, 26:36, 25:26)

Najviac bodov: Schröder 25, T. Prince 15, Dorsey 14 - Korver 30 (7 trojok), Jeff Green 24, L. James 22 (12 doskokov, 17 asistencií)

video //www.youtube.com/embed/HKqWlofs08c

Miami - Milwaukee 91:85 (19:23, 23:23, 30:8, 19:31)

Najviac bodov: T. Johnson 19, Richardson 16, Adebayo 15 (10 doskokov) - Antetokunmpo 23 (11 doskokov), Bledsoe 19, Middleton 14

Utah - Charlotte 106:94 (28:24, 27:22, 29:31, 22:17)

Najviac bodov: Mitchell 25, Ingles 23, Gobert 20 (11 doskokov) - K. Walker 19, Kaminsky 14, Batum 13

Chicago - Minnesota 114:113 (30:27, 26:40, 33:19, 25:27)

Najviac bodov: LaVine 35, R. Lopez 19, J. Grant 14 (11 asistencií) - Butler 38, Wiggins 18, Towns 14 (10 doskokov)

Sacramento - Portland 100:118 (31:33, 21:29, 22:30, 26:26)

Najviac bodov: Cauley-Stein 19, Randolph 17, Hield 16 (5 trojok) - Lillard 50 (8 trojok), Harkless 15, Napier 13

Boston - Indiana 91:97 (16:30, 22:29, 34:17, 19:21)

Najviac bodov: Irving 21, J. Brown 16, Tatum 15 - Oladipo 35 (10 doskokov), Turner 19, Bojan Bogdanovic a T. Young (13 doskokov) po 13