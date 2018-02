Shiffrinová: Prirovnávať ma k Phelpsovi? Ako porovnávať jablká a pomaranče

Američanka bude patriť medzi najväčšie favoritky v alpských lyžiarskych disciplínach.

10. feb 2018 o 9:06 SITA

PJONGČANG. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová je na zimných olympijských hrách v Pjongčangu favoritkou na zisk hneď niekoľkých medailí.

Jej hlavnou disciplínou je slalom, v ktorom bude v stredu 14. februára bojovať o cenné kovy aj s dvojicou Sloveniek Petrou Vlhovou a Veronikou Velez-Zuzulovou. Mnohí o Shiffrinovej hovoria ako o novom Michaelovi Phelpsovi.

Tento americký plavec získal dovedna 23 olympijských medailí.

“ S fyzickou únavou prišla aj mentálna. Zdá sa, že to vyplynulo z podcenenia, koľko energie stojí štart v rýchlostných disciplínach. „ Mikaela Shiffrinová, americká lyžiarka

"Ste blázni. Veď on má 23 medailí. Chápem, že ide o porovnanie medzi rôznymi odvetviami, no nemyslím si, že existuje zimný šport, v ktorom niekto môže nazbierať 23 olympijských medailí. Nikdy som si nedokázala sama seba predstaviť v jednej vete s Michaelom Phelpsom. Je to ako porovnávať jablká a pomaranče," poznamenala Mikaela Shiffrinová.

Nevie, či bude mať silu na všetky disciplíny

Američanka plánuje v Pjongčangu štartovať vo všetkých disciplínach.

"Stále si však nie som istá, či na to budem mať silu. Teraz sa sústredím na obrovský slalom a slalom. Potom začnem premýšľať nad rýchlostnými disciplínami," informovala mladá suverénka medzi zjazdárkami.

Shiffrinová v druhej polovici januára cítila únavu.

"S fyzickou únavou prišla aj mentálna. Zdá sa, že to vyplynulo z podcenenia, koľko energie stojí štart v rýchlostných disciplínach," myslí si.

video //www.youtube.com/embed/dDeLeHvpbl4

Medaily schováva do ponožiek

Američanka už má na svojom konte jedno olympijské zlato, získala ho ako 18-ročná v slalome na ZOH 2014 v Soči.

Prezradila aj to, ako skladuje svoje cenné kovy. "Odkladám si ich do ponožiek. Už pred Soči som počula, že je to najlepšie miesto na odkladanie medailí. Takto sú v bezpečí a pripravené na to, aby som ich preniesla niekam inam. Ale neprezradím, kde presne ich mám doma odložené. Niekto by to možno chcel zneužiť a ukradnúť mi ich," poznamenala s úsmevom.

Vyjadrenia Mikaely Shiffrinovej priniesol Olympijský informačný servis.