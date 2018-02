Prvé zlato v Pjongčangu má Kallová, Björgenová získala jedenástu olympijskú medailu

Švédka vyhrala skiatlon žien na 7,5 x 7,5 kilometra.

10. feb 2018 o 9:22 (aktualizované 10. feb 2018 o 11:16) SITA, TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ZOH 2018 - Pjongčang

Skiatlon žien na 7,5 + 7,5 km:

1. Charlotte Kallová Švédsko 40:44,9 min 2. Marit Björgenová Nórsko + 7,8 s 3. Krista Pärmäkoskiová Fínsko + 10,1 s 4. Ebba Anderssonová Švédsko + 10,9 s 5. Jessica Digginsová USA + 14,7 s 6. Nathalie von Siebenthalová Švajčiarsko + 17,6 s 7. Teresa Stadloberová Rakúsko + 26,6 s 8. Natalia Nepriajevová OŠ z Ruska + 33,0 s

PJONGČANG. Švédska reprezentantka v behu na lyžiach Charlotte Kallová získala zlatú medailu v skiatlone na 7,5 + 7,5 kilometra na XXIII. zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Skúsená 30-ročná Švédka si pripísala už šiestu olympijskú medailu. Vo Vancouveri 2010 získala dve (1 - 1 - 0) a v Soči 2014 ďalšie tri (1 - 2 - 0).

Pred štyrmi rokmi bola v skiatlone strieborná.

Druhá v sobotu skončila obhajkyňa najcennejšieho kovu z predchádzajúcich dvoch ZOH Nórka Marit Björgenová (jedenásta olympijská medaila, nový rekord ZOH medzi ženami, pozn.). Bronz získala Fínka Krista Pärmäkoskiová.

Prvá medailová disciplína

Sobotňajší ženský skiatlon bol prvou medailovou disciplínou na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Slovensko v ňom nemalo zastúpenie.

“ Dlho sme sa držali pokope, ale ja som stále čakala na moment, keď budem môcť zaútočiť. Zvyšovala som tempo a povedala som si, že pôjdem aj cez úplnú bolesť. „ Charlotte Kallová, víťazka pretekov

"Cítim sa neuveriteľne hrdá a spokojná," povedala zlatá Kallová v cieli pre švédsky Sportbladet.

"Dlho sme sa držali pokope, ale ja som stále čakala na moment, keď budem môcť zaútočiť. Zvyšovala som tempo a povedala som si, že pôjdem aj cez úplnú bolesť. Pre toto som celé tie roky trénovala," priznala.

"Bolo to veľmi náročné, dala som do toho všetko. Avšak stálo to za to, teraz už cítim iba radosť a úľavu. Bola som nervóznejšia ako inokedy, prišlo to náhle, ale asi je dobré, že to tak bolo."

Zaútočila po jedenástom kilometri

V úvodnej medailovej disciplíne na ZOH 2018 Charlotte Kallová nastúpila v úvode záverečného kola a súperky na ňu nestačili.

11 medailí z olympijských hier už má na konte Marit Björgenová.

Po sobote má šesť zlatých, štyri strieborné a jednu bronzovú.

V klasickom úseku sa držala v skupine líderiek, v ktorej nechýbala ani obhajkyňa prvenstva v tejto disciplíne z predchádzajúcich dvoch olympiád.

V prvej polovici korčuliarskej časti sa pripravovala na útok a začala ho po jedenástom kilometri. V závere sa na striebornú Marit Björgenovú doťahovala Krista Pärmäkoskiová z Fínska, no fenomenálna Nórka sa už udržala na striebornej pozícii.

Marit Björgenová sa striebrom dostala na čelo hodnotenia športovkýň v počte získaných cenných kovov na ZOH. Na svojom konte ich už má jedenásť (6 - 4 - 1), nasledujú s desiatimi medailami Raisa Smetaninová (ZSSR, SNŠ/beh na lyžiach/4 - 5 - 1) a Stefania Belmondová (Tal./beh na lyžiach/2 - 3 - 5).

"Dlhé roky som bola dobrá, no už starnem a mladšie dievčatá sa zlepšujú," poznamenala 37-ročná rodáčka z Trondheimu podľa agentúry AP.

Marit Björgenová mala aj z druhého miesta obrovskú radosť. (zdroj: TASR/AP)

Rebríček najúspešnejších medailistov na ZOH:

MUŽI:

13 Ole Einar Björndalen Nórsko Biatlon 1994 - 2014 8-4-1 12 Björn Dählie Nórsko beh na lyžiach 1992 - 1998 8-4-0 9 Sixten Jernberg Švédsko beh na lyžiach 1956 - 1964 4-3-2

ŽENY: