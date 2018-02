Necítim sa vinná, že som urobila chybu, tvrdí Paulína Fialková

Najlepšou slovenskou biatlonistkou v šprinte bola prekvapujúco Paulína Fialková.

10. feb 2018 o 15:12 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Po príchode do Pjongčangu mala zápal hrdla a niektoré tréningy musela vynechať.

Paulína Fialková sa však dokázala dať do poriadku a v rýchlostných pretekoch skončila na výbornom jedenástom mieste. Po príchode do cieľa sa zvalila na kolená a ťažko dýchala.

„Pred štartom som bola osem dní chorá a bolo to cítiť,“ priznala.

Ako hodnotíte svoje prvé olympijské preteky?

„Som určite spokojná so streľbou, lebo v tejto veternej lotérii som to zvládla a mám na čom stavať. Budem sa to snažiť potvrdiť aj v ďalších dňoch.“

Po druhej streľbe ste už bežecky strácali. Bol to dôsledok zdravotných ťažkostí?

„Pred štartom som bola osem dní chorá a bolo to cítiť. Nedokázala som sa pripraviť tak, ako by som mala. V poslednom kole sa to prejavilo. Verím, že mi bude lepšie a do ďalších pretekov pôjdem v lepšom fyzickom stave.“

Ako ste sa pripravovali posledné dni, keď ste bojovali s chorobou?