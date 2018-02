Kuzminová je inde ako ostatné slovenské dievčatá, vraví Halinárová

Obe Slovenky majú pred stíhacími pretekmi sľubnú pozíciu. Päťdesiat sekúnd v biatlone nič neznamená, vraví bývalá reprezentantka.

10. feb 2018 o 18:13 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME: Pozbiera sa Anastasia Kuzminová z neúspešného výsledku v šprinte a bude v ďalších pretekoch bojovať o popredné priečky? "Myslím, že Nasťa je nad vecou. Je to silná osobnosť," hovorí bývalá biatlonistka MARTINA HALINÁROVÁ.

Aké boli z vášho pohľadu úvodné biatlonové preteky žien na olympiáde?

"Boli v podstate typicky biatlonové. S pretekárkami sa pohrali poveternostné podmienky. Vietor trochu zamotal poradím, ale myslím, že v prvej desiatke nebolo obrovské prekvapenie. Ani medailistky nie sú prekvapením.

Dahlmeieirová bola favoritkou, Vítková už tento rok vo Svetovom pohári bola na pódiu a Osbuová už má medailu z majstrovstiev sveta. Zaujímavé bolo, že Vítkovú pred rokom práve v Pjongčangu z pretekov odvážala sanitka, pretože skolabovala. Teraz získala bronz.“

Ako hodnotíte výkon Sloveniek?

„Bohužiaľ, Nasťa Kuzminová musela bežať tri trestné kolá. Hoci bežala naozaj veľmi rýchlo, s tromi kolami sa nedá vyhrať. Paulína Fialková mala dobrú streľbu, aj keď nie výbornú, pretože to by musela strieľať na nulu. Bežecky bola o niečo slabšia ako Nasťa. Asi chceli trošku viac.

Ľúto mi je Ivony Fialkovej. Má už 23 rokov, má talent a vie dobre behať, ale s piatimi trestnými kolami nič nespraví. Pred rokom mala aj so sestrou v Pjongčangu na Svetovom pohári výborné výsledky. A teraz ani nepostúpila do stíhačky."

Výsledky ovplyvnil vietor, ktorý sa menil. Je strelnica v Pjongčangu zradná?

„Kto si to nevyskúša, nevie. To je najzradnejšie, čo môže byť. Keby fúkal vietor plynule a z jednej strany, je to niečo iné. Lenže keď raz zafúka, raz nezafúka, alebo sa dokonca zmení smer, to je veľmi zradné. Veď v biatlone musíte na 50-metrovú vzdialenosť trafiť terč s priemerom štyri a pol centimetra. Ak sa do vás oprie vietor, zakýva to s človekom. A vy máte stáť a triafať.“

Je nejaký recept, ako sa s tým dá vyrovnať?

„Nie je.