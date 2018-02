V semifinále získal set. Andrej Martin v Quite o titul nezabojuje

Slovák sa dostal z kvalifikácie až medzi najlepšiu štvoricu.

10. feb 2018 o 21:58 (aktualizované 11. feb 2018 o 2:09) TASR, SITA

QUITO. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v ekvádorskom Quite. V sobotňajšom semifinále nestačil na Španiela Roberta Carballesa Baenu, ktorému podľahol po trojsetovej bitke 6:4, 3:6 a 2:6.

Duel trval takmer dve a pol hodiny.

Slovenský reprezentant, ktorý v Quite musel štartovať už v kvalifikácii, sa druhýkrát v kariére dostal medzi najlepšiu štvoricu na turnajoch ATP. Pred dvoma rokmi skončil v chorvátskom Umagu až v neúspešnom finále.

"Tento turnaj by bol fantastický, ak by som ho vyhral. Určite však bol jeden z najlepších, čo som mal. Myslím si, že počas celého turnaja som podával výkony, aké som očakával, aj vzhľadom na podmienky, ktoré mi vyhovujú," povedal Martin pre agentúru SITA.

Slovenský tenista na turnaji zaujal najmä štvrťfinálovým víťazstvom nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom, momentálne svetovej desiatke.

"Zdolať hráča z elitnej desiatky je míľnik, ktorý sa ráta, no určite by bolo lepšie, keby som takého hráča zdolal vo finále a vyhral turnaj. Pre moje sebavedomie to však je obrovské pozitívum a do ďalšieho priebehu sezóny to je povzbudenie," doplnil Martin.