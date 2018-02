Kužmová po veľkom boji zdolala Potapovovú a rozhodla o víťazstve Slovenska

O tri slovenské body sa postarali tri rozdielne hráčky.

11. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 11. feb 2018 o 19:59) SME.sk, TASR

Slovensko - Rusko 3:1 Sobotňajší program: Viktória Kužmová - Natalia Vichľancevová 4:6, 2:6 (online >>) Magdaléna Rybáriková - Anna Kalinská 5:7, 6:3, 6:4 (online >>) Nedeľňajší program: Jana Čepelová - Natalia Vichľancevová 6:4, 6:4 (online >>) Viktória Kužmová - Anastasia Potapovová 3:6, 6:3, 6:4 (online >>)

BRATISLAVA. Slovenské tenistky sa rovnako ako vlani prebojovali do aprílovej baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie.

V dueli 1. kola II. svetovej skupiny totiž vedú v bratislavskom NTC nad Ruskom už 3:1.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvé víťazstvo proti Rusku

Prečítajte si tiež: Láka ju psychológia. Kužmová stúpa v rebríčku, škola musí ísť bokom

O rozhodujúci tretí bod pre domáci tím sa zaslúžila Viktória Kužmová, ktorá zdolala Anastasiu Potapovovú 3:6, 6:3, 6:4. Iba 16-ročná ruská debutantka nahradila pôvodne nominovanú Annu Kalinskú.

Slovenky zdolali Rusky v Pohári federácie vôbec prvýkrát, v predchádzajúcich troch vzájomných dueloch ťahali za kratší koniec.

Súperky v baráži o elitnú osmičku (21.-22. apríla) spoznajú v utorok 13. februára o 11.00 SEČ, keď je v londýnskej centrále ITF na programe žreb. Zverenky kapitána Mateja Liptáka budú s najväčšou pravdepodobnosťou figurovať medzi nenasadenými tímami.

Kužmová musela stav zápasu otáčať

V úvode zápasu medzi Kužmovou a Potapovovou si obe hráčky suverénne vyhrávali svoje podania. V dlhom siedmom geme za stavu 3:3 mala Slovenka k dispozícii niekoľko brejkbalov, nebojácne hrajúca Potapovová ich však odvrátila.

V ďalšom geme zobrala Kužmovej servis a prvý set sa stal jej korisťou.

V druhom dejstve Kužmová zlepšila dĺžku úderov a vo výmenách dokázala dostať Potapovovú pod tlak. Za stavu 2:1 nevyužila vedenie 40:0, v šiestom geme však zobrala súperke servis a výhodu brejku pretavila v zisk druhého setu.

V rozhodujúcom dejstve za stavu 0:1 čelila Kužmová trom brejkbalom, vo štvrtom geme ďalším dvom.

Všetky však odvrátila, v Tildenovom geme aj vďaka viacerým víťazným bekhendom prelomila podanie Potapovovej a zápas už dotiahla do úpešného konca.

Za stavu 5:4 premenila po úspešnom smeči hneď prvý mečbal a pripísala si na konto prvé fedcupové víťazstvo v kariére.

Liptáka prekvapil Čepelovej servis

"Získať rozhodujúci tretí bod pre Slovensko je úžasný pocit. Pred zápasom som sa snažila na to nemyslieť, že mám šancu posunúť náš tím do baráže, no bola som nervózna. V prvom sete som prehrala ťažký gem za stavu 3:3 a potom som si prehrala podanie," uviedla Kužmová pre RTVS.

"Hovorila som si však, že ešte nič nie je stratené. V druhom sete som sa snažila hrať maximálne koncentrovane a verila som, že súperku postupne zlomím. Bolo to ťažko vybojované, no o to krajšie víťazstvo. Diváci boli skvelí, vytvorili fantastickú atmosféru," dodala.

Prečítajte si tiež: Tri body získali tri rozdielne hráčky. Slovenky na štvrtý pokus zdolali Rusky

Kapitán slovenského tímu bol pred nedeľňajšími zápasmi optimistom.

"Neúčasť Magdy bola pre nás oslabenie, no veril som, že Janka s Vikou to zvládnu. Janku som tak dobre servovať ešte asi nevidel, Vichľancevovú nepustila k jedinému brejkbalu," priznal.

"Súperku pretlačila aj vo výmenách. Viky bola na začiatku zápasu trochu zakríknutá, postupne sa však dostala do svojho rytmu. Na začiatku tretieho setu zvládla pri svojom podaní ťažké stavy, podržala si podanie a potom súperku brejkla. Som na obe dievčatá hrdý," dodal Lipták.

Online prenos: Viktória Kužmová - Anastasia Potapovová (Slovensko - Rusko, Fed Cup 2018)