S Vlhovou máme v pondelok rovnakú šancu na medailu, tvrdí Medlová

Snoubordistka Klaudia Medlová si v slopestyle zajazdí finále. A to nemusela ani štartovať.

11. feb 2018 o 7:27 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Keď prechádzal okolo malý kórejský chlapec, mal v očiach slzy. Rodičia ho utešovali. Túžil vidieť najlepšie svetové snoubordistky na olympiáde v Pjongčangu. No nedočkal sa.

Kvalifikáciu disciplíny slopestyle, v ktorej mala štartovať aj Slovenka Klaudia Medlová, zrušili pre silný vietor. Keď sa túto informáciu dozvedeli snoubordistky a ich tréneri, zatlieskali.

„Už dlhšie sme vedeli, že má fúkať, čo je veľký problém. Zima nám nevadí, ale pri silnom vetre by sme neboli schopné korigovať dopad a bolo by veľa pádov. Som rada, že to prerušili,“ priznala Medlová.

Prvá na istotu, v druhej pritvrdí

Organizátori sa napokon rozhodli, že na druhý deň sa kvalifikácia vôbec nepôjde a všetkých 27 pretekárok postúpi do finále, ktoré sa začína ráno o desiatej kórejského času (2:00 SEČ).

Pritom v predošlých troch dňoch bolo v snehovom parku Phoenix výborné počasie. „Svietilo slnko a bolo bezvetrie. Len dnes začalo fúkať. Počas tréningov som si trať viackrát vyskúšala a som pripravená,“ vyhlásila 24-ročná Medlová.

V slopestyle, v ktorom sú tri platformy a tri skoky, musí byť jazdec na každej prekážke kreatívny. Ak chce uspieť, nesmie padnúť a tiež by sa nemal dotýkať rukou podložky.

„Keď zájdem čistú jazdu, budem spokojná. Prvú jazdu pôjdem na istotou a v druhej určite pritvrdím,“ dodáva Slovenka.

Kórejské jedlá jej nechutia

V Pjongčangu je od prvého februára. Keďže oficiálne tréningy sa začali až siedmeho, odskočila si na dva dni do Soulu.

„Niečo sme tam pochodili a vyskúšala som tiež kórejskú kuchyňu. Príliš mi nechutila, radšej mám japonskú,“ reaguje..

Liptovská rodáčka je na svojej premiérovej olympiáde. Zúčastnila sa aj na otváracom ceremoniáli, ale najviac ju zaskočila olympijská dedina.

„Príde mi to ako niekde na sídlisku na Podbrezinách,“ vraví s úsmevom.

Choď radšej na Petru

Do finále pôjde Medlová s číslom 26, ako predposledná pretekárka. Za výhodu to nepovažuje, keďže už dopredu vie, aké triky bude predvádzať.

“ Choďte radšej na Petru. Ja to zvládnem. „ Klaudia Medlová, slovenská snoubordistka o tom, že sa jej preteky prekrývajú s obrovským slalomom Petry Vlhovej

Jej pondelňajšie preteky sa prekrývajú s obrovským slalomom Petry Vlhovej. „Choďte radšej na Petru. Ja to zvládnem," reagovala.

Po otázke, či má Vlhová väčšiu šancu na medailu v obrovskom slalome, Medlová na chvíľu zaváhala.

„Aha, ona ešte zajtra nejde slalom? V tom prípade máme rovnaké šance na medailu,“ dodala.