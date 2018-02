Medlovej finále nevyšlo, v oboch jazdách spadla

Slovenská snoubordistka skončila až na 24. mieste.

12. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 12. feb 2018 o 7:50) SITA, TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ZOH 2018 - Pjongčang:

Slopestyle žien - finále:

1. Jamie Andersonová USA 83,00 b 2. Laurie Blouinová Kanada 76,33 b 3. Enni Rukajärviová Fínsko 75,38 b 4. Silje Norendalová Nórsko 73,91 b 5. Jessika Jensonová USA 72,26 b 6. Hailey Langlandová USA 71,80 b 24. Klaudia Medlová SR 34,00 b

PJONGČANG. Slovenke Klaudii Medlovej nevyšla ani jedna z dvoch pondelňajších finálových jázd v slopestyle žien na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Dvadsaťštyriročná snoubordistka v prvej dostala od rozhodcov 26,16 bodu, keď pri jednom zo skokov nepríjemne spadla na chrbát.

V druhej zvolila náročnejšie skoky, ale pri jednom z nich dopad neustála. Zlepšila sa len na 34,00 bodu, čo nestačilo na boj o popredné priečky a priebežne sa zaradila na koniec druhej desiatky.

Napokon obsadila 24. miesto z 25 pretekárok, ktoré do súťaže nastúpili. Nemka Silvia Mittermüllerová neštartovala.

Rovnaká šampiónka ako v Soči

Zlato si vybojovala Američanka Jamie Andersonová, ktorá obhájila najcennejší kov z tejto disciplíny zo Soči 2014. Striebro si vyjazdila Američanka Laurie Blouinová, bronz získala v Soči strieborná Fínka Enni Rukajärviová.

Dvadsaťsedemročná kalifornská rodáčka Andersonová ako jediná v pondelok dostala známku cez 80 bodov, vyslúžila si ju za výkon v prvom kole.

Keďže v druhom išla ako posledná a už nemohla prísť o zlato, nemusela ukázať všetko zo svojich schopností a rozhodcovia ju ohodnotili 34,56 b.

Ďalšie dve medailistky si kov vybojovali druhou jazdou. "Počas posledného roka som tvrdo pracovala na tom, aby som obhájila zlato zo Soči. Vôbec to nebolo jednoduché, pretože som cítila obrovský tlak. Som však rada, že som ho zvládla," povedala úspešná obhajkyňa zlata Jamie Andersonová pre Olympijský informačný servis.

Medlová: Mali to preložiť

Pôvodne sa v slopestyle žien mala konať v nedeľu kvalifikácia a v pondelok tri finálové jazdy, no pre silný vietor nedeľňajší program zrušili úplne a všetky pretekárky sa predstavili v dvojkolovom finále.

“ Za takýchto podmienok sa nedá súťažiť. Strašne fúka a je to nekonzistentné. Niekomu fúkne, inému zasa nie, a nie je to vôbec fér. „ Klaudia Medlová, slovenská snoubordistka

"Mali nám to preložiť na iný deň. Za takýchto podmienok sa nedá súťažiť. Strašne fúka a je to nekonzistentné. Niekomu fúkne, inému zasa nie, a nie je to vôbec fér. Takmer každý padol a nedošiel do konca," hovorila sklamaná Klaudia Medlová.

"Fúklo mi pri oboch jazdách, nemám z toho dobrý pocit. Bavili sme sa so súperkami, aby to preložili, nechceli sme dnes preteky. Mali sme počkať na bezvetrie."

"V iných športoch majú aj dvojtýždňové okno a čakajú na pekné počasie, napríklad v surfingu. U nás a najmä na olympiáde to nie je možné. Dnes tie preteky museli pustiť aj preto, že sa to vysiela v televízii," dodala Medlová.

Klaudiu Medlovú čaká na zimných olympijských hrách ešte jedna disciplína, predstaví sa aj v Big Air. Kvalifikácia je na programe v pondelok 19. februára.

Priebeh finále: Súťaž ovplyvnilo množstvo pádov, viaceré snoubordistky po nich radšej vynechávali skoky či miernili svoje piruety. Program súťaže narušilo nepriaznivé počasie. Pre silný vietor najskôr zrušili nedeľňajšiu kvalifikáciu a v pondelok to nevyzeralo dobre ani s dvojkolovým finále, v ktorom sa predstavili všetky pretekárky. Začiatok prvého kola odložili o 75 minút, jury napokon povolila štart o 3:15 SEČ. Už na jazdách prvých pretekárok bolo ale vidno, že vietor im nedovolí podať maximálny výkon. Obrovské problémy mali pri skokoch, nemohli dokončiť plánované triky a veľké ťažkosti mali aj pri dopadoch. Medlovej so štartovým číslom 3 vyšli prvé dva triky, no pri prvom skoku nezvládla dopad a nepríjemne spadla na chrbát. Otrasená dokončila jazdu, ktorú rozhodcovia ohodnotili známkou 26,16 bodu. Priebežne jej patrilo 23. miesto. Vynechávali skoky alebo sa miernili Po pádoch prvých štartujúcich ďalšie snoubordistky radšej vynechávali skoky, či miernili svoje piruety. Najlepšie sa s náročnými podmienkami popasovala Andersonová, ktorá za prvú jazdu získala 83,00 bodu. Na priebežnej druhej priečke figurovala Nórka Silje Norendalová (73,91), tretia bola po prvom kole Američanka Jessica Jensonová (72,26). Klaudii Medlovej nevyšla ani druhá jazda. Zvolila si v nej strednú cestu a obtiažnejšie skoky. Pri prvom iba tesne ustála dopad, pri druhom už ale nasledoval pád. Ďalší skok potom radšej vynechala. V porovnaní s prvou jazdou to bol lepší výkon, ale celkové 24. miesto znamenalo umiestnenie ďaleko od jej predstáv. Aj víťazka pri druhej jazde spadla Andersonová si druhú jazdu užila. Síce takisto spadla, ale to ju nemuselo mrzieť. Ako jediná zo štartujúcich sa dostala cez hranicu 80 bodov, žiadna zo súperiek sa jej ani nepriblížila. Majsterka sveta Laurie Blouinová si v druhej jazde polepšila, od víťazky ju však delilo takmer sedem bodov.

Online prenos: Slopestyle ženy, finále (Klaudia Medlová, ZOH 2018 Pjongčang)