Fourcade vyhral stíhacie preteky, Otčenáš si oproti šprintu výrazne polepšil

Vyjadrenia po pretekoch:

/zdroj: RTVS, L'Equipe/

Martin Otčenáš, skončil na 27. mieste: "Včera som to v rýchlostných pretekoch zbabral, dnes som sa snažil moje umiestnenie zlepšiť. Posun o 25 miest? Aspoň, že posun dopredu, už som sa veľmi nemal kam prepadnúť. V streľbe to dnes bolo čiastočné zlyhanie, pri prvej položke v stoji to nebolo ľahké, čakal som dlho na prvú ranu. Som rád, že aspoň posledná položka v stoji mi vyšla. Sledoval som dnes aj Nasťu Kuzminovú, snažil som sa však sústrediť na seba."

Matej Kazár, skončil na 31. mieste: "Striebro Nasti Kuzminovej bolo veľkou motiváciou aj pre mužskú súťaž a moje dnešné stíhacie preteky. Na strelnici sa točil vietor, pri položke v stoji som musel čakať päť či desať sekúnd. S piatimi trestnými okruhmi byť okolo 30. miesta, pohodička."

Martin Fourcade, zlatý medailista: "Bolo ťažké vyrovnať sa s tým včerajškom, lebo na šprint som nastupoval s pocitom, že som v príprave urobil všetko úplne správne. Výsledok pre mňa bol nepochopiteľný a sklamanie veľké. Nemohol som však zotrvať v nejakom negatívnom rozpoložení. Vedel som, že mám schopnosti na nápravu. Som extrémne šťastný, že som tú nedeľu nechal za sebou."

Sebastian Samuelsson, strieborný medailista: "Je ťažké vyjaviť slovami moje pocity. Myslím si, že už v šprinte som predviedol dobrý výkon, ale strelecké chyby mi znemožnili zabojovať o pódium. Pred dneškom som vedel, že ak zastrieľam lepšie, do úvahy bude prichádzať čokoľvek. Tento výsledok je však nad všetky moje očakávania."

Benedikt Doll, bronzový medailista: "Samozrejme, je to splnenie sna. Na čosi takéto som pracoval dvadsať rokov. Najmä po poslednej streľbe to pre mňa boli prekrásne preteky, lebo som vedel, že už mám medailu istú, ak sa nestane niečo naozaj mimoriadne. Pochopiteľne, v hre ešte bolo aj striebro, ale môj švédsky konkurent mal naozaj rýchle lyže."