Vlhová v pondelok nesúťažila, obrovský slalom žien odložili

Ženy pôjdu obrovský slalom vo štvrtok. Deň po klasickom slalome.

12. feb 2018 o 0:56 (aktualizované 12. feb 2018 o 3:56) SITA, TASR

PJONGČANG. Pondelňajší obrovský slalom žien na ZOH 2018 v Pjongčangu zrušili a preložili na štvrtok. Dôvodom bol silný vietor, ktorý by neumožnil regulárny priebeh súťaže.

Mrazivé počasie a predovšetkým nepríjemný nárazový vietor robí starosti organizátorom všetkých podujatí okolo horského rezortu Alpensia.

Teplota sa pohybovala pod -15 °C.

Predtým zrušili aj zjazd

V Snežnom parku Phoenix o vyše hodinu posunuli štart súťaže v slopestyle so Slovenkou Klaudiou Medlovou, snoubordistky ale napokon súťažili.

V nedeľu v Čongsone zrušili zjazd mužov a presunuli ho na štvrtok. Super-G mužov, ktorý sa mal konať vo štvrtok, tak posunuli na piatok.

Nový termín: Štvrtok 15. februára 2018 1:30 SEČ - 1. kolo 5:15 SEČ - 2. kolo

Vo štvrtok sa prvé kolo obrovského slalomu pôjde o 9:30 miestneho času (1:30 SEČ), druhé o 13:15 miestneho času (5:15 SEČ).

Medzitým muži absolvujú o 11:00 zjazd (3:00 SEČ), takže v jeden deň budú na programe dve nahrádzané súťaže.

Na štarte mali byť tri Slovenky

Obrovský slalom mal byť prvou súťažou v alpských lyžiarskych disciplínach, ale ani druhý pokus odpichnúť zjazdársky program nevyšiel.

Na štart obrovského slalomu sa chystali tri Slovenky - Petra Vlhová s číslom 8, Soňa Moravčíková (39) a Barbara Kantorová (58).

Pre Vlhovú a ďalšie špičkové pretekárky v oboch točivých disciplínach je to náročná situácia, lebo deň predtým je na programe slalom.

“ Počasie zatiaľ vôbec nie je na našej strane. Minimálne do stredy hlásia silný vietor. „ Atle Skaardal, pretekový riaditeľ FIS

"Stoja pred nami veľké výzvy, lebo už teraz sme sa dostali do časovej tiesne," referoval pretekový riaditeľ FIS Atle Skaardal.

"Počasie zatiaľ vôbec nie je na našej strane. Minimálne do stredy hlásia silný vietor. Na ďalší deň by sa to však malo upokojiť, takže nás zrejme čaká superštvrtok so zjazdom mužov a obrovským slalomom žien," doplnil Nór podľa webu ORF.

Každá by mala iné podmienky

Podľa Mateja Gemzu, asistenta jej šéftrénera, si Petra Vlhová z preloženia súťaže ťažkú hlavu nerobila. "Išla sa zohriať a prezliecť na izbu a popoludní ide trénovať slalom. Zobrala to úplne normálne, je na takéto situácie zvyknutá. Hneď po tom, ako odvolali preteky, podarilo sa nám vybaviť tréning na trati slalomu. Podvečer je na programe už len regenerácia," informoval TASR.

"Uvidíme, čo bude ďalej, ako nám nahustia program a či sa opäť niečo neudeje. Nie je optimálne ísť slalom a obrovský slalom dva dni po sebe, napríklad ani pre čas na regeneráciu, ale týka sa to aj iných pretekárok. A ako som povedal, je to v našom športe bežné. Keď prší alebo fúka, tak sa všetko mení."

Počasie sa podľa meteorológov nechystá spolupracovať ani v ďalšie dni. V stredu má byť síce teplejšie, ale vietor možno ešte zosilnie. Ak by sa ale poveternostné tendencie nezmenili, ohrozený by bol aj nový termín obrovského slalomu.

"Ani dnes tie podmienky neboli až také zúfalé, je pomerne jasno, len ten vietor je nárazový. To znamená, že každá pretekárka by mala iné podmienky. Jednej by fúkalo viac, inej menej. A tie časové rozdiely by mohli byť neovplyvniteľné výkonnosťou pretekárok," vysvetlil agentúre TASR asistent Livia Magoniho.