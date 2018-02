Medlová: Museli sme štartovať, hoci podmienky neboli regulárne

Snoubordistky sa museli vyrovnať so silným vetrom, väčšina z nich spadla.

12. feb 2018 o 6:23 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Podmienky počas finále slopestylu na olympiáde v Pjongčangu, v ktorých štartovala aj slovenská snoubordistka Klaudia Medlová, boli drastické.

Keď v snežnom parku Phoenix zafúkal vietor, aj ľudia v cieli mali čo robiť, aby to zvládli. Pre pretekárky, ktoré lietali niekoľko metrov vo vzduchu, to bolo ešte náročnejšie.

Takmer každá skončila na tvrdom snehovom podklade. Aspoň jedna jazda bez pádu dávala hneď šancu na medailu. Medlová však k nim nepatrila. V oboch jazdách spadla a skončila až na predposlednom 24. mieste. Zvíťazila Američanka Jamie Andersonová.

„Nemám z toho dobrý pocit. Mali preteky preložiť na iný deň. Za takýchto podmienok sa nedá súťažiť. V tomto vetre mala každá iné podmienky. Jednej fúkne, druhej nie. Nie je to vôbec fér,“ vravela Medlová.

Náhradný termín už nemali

Organizátori pre silný vietor zrušili už nedeľňajšiu kvalifikáciu a rozhodli sa posunúť všetky snoubordistky priamo do pondelkového finále.

„Podmienky boli rovnaké ako včera. Každý chcel, aby sa to preložilo na iný deň, keď bude bezvetrie. Avšak už nebol žiadny náhradný termín. Museli sme jednoducho ísť, aj kvôli televízii,“ tvrdila 24-ročná Slovenka.

Počas ranného tréningu pred pretekmi boli podmienky vyhovujúce. Postupne však nárazový vietor fúkal čoraz silnejšie. Aj preto organizátori štart posúvali. Hodinu a pol po plánovanom začiatku však pretekárky pustili na trať.

„Išla som naplno. Skúšala som cítiť vietor, ale pri každom skoku mi zafúkalo. Skoky sú uložené natesno a jazdec ich musí perfektne zvládať, dať sa do klbka a ísť na ďalší. Keď máličko fúkne, nemáte šancu doletieť do dopadu alebo ukázať väčší trik. Bolo to neregulárne,“ približovala Medlová.

Také skoky nie sú nikde

Liptovská rodáčka sa pádom nedokázala vyhnúť. V prvej jazde spadla celou váhou na chrbát. Diváci v hľadisku sa preľakli. Bol to najhrozivejší pád celej súťaže.

„Som v poriadku. Nič nemám zlomené a ani sa mi nevyrazil dych. Je to len narazené, ale večer to bude zrejme bolieť,“ reagovala Medlová.

V hľadisku ju sledovalo aj zopár slovenských fanúšikov. Na súťaži bol aj prezident Andrej Kiska s dcérou.

„Po pretekoch sme sa stretli a povedal mi, že to nevadí. Jeho prítomnosť ma potešila a včera ma začal dokonca sledovať na Instagrame,“ vravela s úsmevom Medlová.

Počas finále bola pocitová teplota mínus dvadsať, čo snoubordistkám nepridávalo na pohode. Pretekárky sa museli vyrovnať aj s náročnou traťou. „Takéto veľké skoky nie sú nikde vo svete,“ zdôrazňuje Slovenka.

Fanúšikovia odchádzali počas pretekov

Veľká zima odrádzala aj fanúšikov. Počas prvého kola húfne odchádzali. Na druhé kolo ostali len najodolnejší. Atmosféra bola ponurá.

„Na svetových pohároch býva omnoho lepšia,“ tvrdí bronzová medailistka z majstrovstiev sveta v Kreichsbergu 2015.

Medlovú čaká na olympiáde ešte jeden štart. O týždeň sa predstaví v disciplíne big air. „Viac som sa tešila na slopestyle,“ priznáva.

Pred druhou disciplínou bude mať tri dni tréningu, podobne, ako pred slopestylom. V ňom absolvovala dvanásť tréningových jázd. „Aby som sa zžila s traťou, potrebovala by som ich viac. V big air mi to bude stačiť,“ tvrdí.

Do druhej súťaže má ešte týždeň, počas ktorého by si chcela pozrieť niektorých slovenských športovcov priamo v akcii. „Chcem ísť na ženský slalom, hokej a možno aj biatlon,“ dodala.