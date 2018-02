Nagy nie je spokojný s rokom 2017: Jediným svetlým momentom bolo finále v Budapešti

Nagy a Listopadová sa stali najlepšími bazénovými plavcami za rok 2017.

12. feb 2018 o 7:20 SITA

BRATISLAVA. Richard Nagy neohrozene pokračuje v hegemónii - už štvrtýkrát po sebe sa stal najlepším slovenským plavcom. Napriek tomu nie je spokojný so svojimi výkonmi v roku 2017.

Jeho najlepšími výsledkami bolo 8. miesto v disciplíne 400 m polohové preteky na MS v dlhom bazéne v Budapešti a 12. miesto v rovnakej disciplíne na ME v krátkom bazéne v Kodani.

"Jediným svetlým momentom bolo finále v Budapešti, inak to nebolo z mojej strany 'nič moc'. Hoci po minulej sezóne som to tak nevnímal, predošlý rok bol pre mňa určite lepší," povedal pre agentúru SITA čoskoro dvadsaťpäťročný plavec, ktorý za sebou nechal na 2. mieste Tomáša Klobučníka.

Tretí skončil Marek Botík.

"Myslím si, že tento rok rozhodlo práve to finále v Maďarsku. Tomáš sa zase začal rozbiehať, takže budúci rok to bude ešte tesnejšie. Dúfam, že opäť vyhrám, ale nebude to jednoduché," uviedol zverenec trénera Russela Barbera.

Nagy: Je to zadosťučinenie

“ Zatiaľ pokračujem v Anglicku s rovnakým trénerom a snáď to už tento rok pôjde. Keď nie, tak asi začnem uvažovať, že by som sa mal vrátiť. „ Richard Nagy

Aj po dlhoročnej nadvláde ho stále ocenenie za najúspešnejšieho športovca Slovenskej plaveckej federácie (SPF) teší.

"Je to zadosťučinenie za to, čo robím. Je to celkom pekné, keď ma za to raz za rok nejako odmenia," vyhlásil Nagy.

Účastník OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro sa už dlhší čas pripravuje v britskom Sheffielde. Po minuloročných ME v krátkom bazéne, ktoré sám Nagy považuje za nevydarené, sa s trénerom rozhodli pre viaceré zmeny v tréningu.

"Bol som tam rok a pol a to je dosť dlho na to, aby som vedel posúdiť, či mi takáto forma prípravy sedí alebo nie. Výsledky ukázali, že to pre mňa nebolo to pravé a musíme niečo zmeniť.

Dohodli sme sa, že budem plávať viac a budem sa menej sústrediť na veci, s ktorými v tomto veku už nič nespravím. Naopak, zameriam sa na veci, na ktoré som sa sústredil aj na Slovensku a zjavne to fungovalo," prezradil.

Najúspešnejší plavec Richard Nagy. (zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Bude pokračovať v Anglicku

"Zatiaľ pokračujem v Anglicku s rovnakým trénerom a snáď to už tento rok pôjde. Keď nie, tak asi začnem uvažovať, že by som sa mal vrátiť," dodal.

Vrcholom aktuálnej sezóny pre Richarda Nagya budú majstrovstvá Európy v dlhom bazéne, ktoré sa konajú v škótskom Glasgowe (3. - 9. augusta 2018). Bude tam obhajovať striebornú medailu na 400 m polohové preteky z ME 2016 v dlhom bazéne v Londýne.

"Chcem sa dostať do finále a zaplávať osobák. Dúfam, že sa mi bude dariť tam, ale aj celú sezónu," zaželal si.